Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ
Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО при неуплате расходов на оборону - СМИ
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News.
"Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в администрации США.
Это условие станет основой и для совместных военных учений, отмечают журналисты. Трамп рассматривает вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону.
В феврале телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Отмечалось, что речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.
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