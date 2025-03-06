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Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ
Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ
В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T20:17
2025-03-06T20:17
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политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News.Это условие станет основой и для совместных военных учений, отмечают журналисты. Трамп рассматривает вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону.В феврале телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Отмечалось, что речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия – военный экспертСтраны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – ЛавровРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
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сша, дональд трамп, нато, сми, в мире, политика, внешняя политика, новости, коллективный запад
Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ

Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО при неуплате расходов на оборону - СМИ

20:17 06.03.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News.

"Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в администрации США.

Это условие станет основой и для совместных военных учений, отмечают журналисты. Трамп рассматривает вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону.
В феврале телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Отмечалось, что речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.
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