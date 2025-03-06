https://crimea.ria.ru/20250306/tramp-mozhet-otkazatsya-zaschischat-partnerov-po-nato--smi-1144717313.html

Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ

Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ

В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T20:17

2025-03-06T20:17

2025-03-06T20:17

сша

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внешняя политика

новости

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В случае недостаточной оплаты расходов на оборону президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News.Это условие станет основой и для совместных военных учений, отмечают журналисты. Трамп рассматривает вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону.В феврале телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Отмечалось, что речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия – военный экспертСтраны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – ЛавровРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, нато, сми, в мире, политика, внешняя политика, новости, коллективный запад