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Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров

Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров

Замыслы втянуть Украину в Североатлантический альянс и создать НАТОвские базы в Крыму сыграли ключевую роль в разрыве диалога между Москвой и Западом. Об этом в РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T15:47

2025-03-02T15:47

2025-03-02T15:55

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Замыслы втянуть Украину в Североатлантический альянс и создать НАТОвские базы в Крыму сыграли ключевую роль в разрыве диалога между Москвой и Западом. Об этом в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.Он напомнил, что еще в 2007 году в Мюнхене президент России Владимир Путин предупредил: Россия сотрудничает и с НАТО, и с Евросоюзом, и с "семеркой", но не надо "делать нас наивными" и думать, что русские ничего не видят. Москва на многочисленных встречах терпеливо разъясняла это каждому из западного лагеря, подчеркнул Лавров.Комментируя развитие переговорного процесса между Россией и США, министр сказал, что для обеих стран подходит модель отношений, как между Штатами и КНР. У них огромное количество разногласий, но они никогда не прерывали диалога, подчеркнул глава российского МИДа.Продолжения войны на Украине сейчас требует Европа, подчеркнул он. Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину – это продолжение войны киевского режима против России.The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что инициатива ряда европейских стран по вводу воинских "миротворческих" контингентов на Украину обречена на провал, прежде всего, по причине ограниченной численности вооруженных сил этих государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - РубиоВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, в мире, крым, россия, европа, нато