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В Германии открестились от отправки своих военных на Украину

В Германии открестились от отправки своих военных на Украину - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Германии открестились от отправки своих военных на Украину

Наиболее вероятный кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил немецким СМИ, что в Берлине не рассматривают вопрос об отправке воинского контингента на... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:50

2025-02-21T14:50

2025-02-21T14:50

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германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Наиболее вероятный кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил немецким СМИ, что в Берлине не рассматривают вопрос об отправке воинского контингента на Украину.Политик добавил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Франция может отправить свой "миротворческий" контингент на подконтрольную Украине территорию, но только после завершения переговоров и прекращения огня.Агентство Associated Press ранее сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам, что США не будут вводить войска на Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по этому конфликту. Трамп заявил, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но подчеркнул, что американских военных там не будет.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из ГазыПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, германия, украина, контингент нато, новости, политика