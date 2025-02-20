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Введет ли Европа войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250220/vvedet-li-evropa-voyska-na-ukrainu--mnenie-1144333348.html
Введет ли Европа войска на Украину – мнение
Введет ли Европа войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Введет ли Европа войска на Украину – мнение
Инициатива ряда европейских стран по вводу воинских "миротворческих" контингентов на Украину обречена на провал, прежде всего, по причине ограниченной... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T10:57
2025-02-20T10:57
радио "спутник в крыму"
европа
нато
контингент нато
украина
мнения
василий дандыкин
безопасность
великобритания
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Инициатива ряда европейских стран по вводу воинских "миротворческих" контингентов на Украину обречена на провал, прежде всего, по причине ограниченной численности вооруженных сил этих государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.По мнению Дандыкина, ЕС и Британия максимум могут собрать для отправки на Украину 40 тысяч военных. Но без полноценной поддержки США эта миссия обречена на провал. А Вашингтон, судя по заявлениям президента Дональда Трампа и других лиц из руководства Штатов, не будет помогать Европе и как минимум в разы сократит военную поддержку Украины, полагает аналитик."Европа, в первую очередь Великобритания, заинтересована в продолжении боевых действий. Она тоже не хочет оказаться у разбитого корыта и стремится вернуть то, что потратила на Украину и потеряла из-за санкций. Но без США ничего у них не получится", - уверен Дандыкин.Агентство Associated Press ранее сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам, что США не будут вводить войска на Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по этому конфликту.Трамп заявил, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но подчеркнул, что американских военных там не будет.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
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РИА Новости Крым
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европа, нато, контингент нато, украина, мнения, василий дандыкин, безопасность, великобритания, сша, дональд трамп, европейский союз (ес), германия, польша
Введет ли Европа войска на Украину – мнение

Идея с вводом европейских войск на Украину обречена на провал – военный эксперт Дандыкин

10:57 20.02.2025
 
© AFP 2024 / PETRAS MALUKASВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Инициатива ряда европейских стран по вводу воинских "миротворческих" контингентов на Украину обречена на провал, прежде всего, по причине ограниченной численности вооруженных сил этих государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Думаю, эта идея не пройдет. Они (страны Европы – ред.) педалируют этот вопрос, пытаются убедить свое население в необходимости отправлять военных (на Украину – ред.). Но кого посылать – это вопрос. У Великобритании сухопутные войска – 57 тысяч, у Германии немного меньше, поляки сомневаются... Думаю, у них не получится", - сказал эксперт.
По мнению Дандыкина, ЕС и Британия максимум могут собрать для отправки на Украину 40 тысяч военных. Но без полноценной поддержки США эта миссия обречена на провал. А Вашингтон, судя по заявлениям президента Дональда Трампа и других лиц из руководства Штатов, не будет помогать Европе и как минимум в разы сократит военную поддержку Украины, полагает аналитик.
"Европа, в первую очередь Великобритания, заинтересована в продолжении боевых действий. Она тоже не хочет оказаться у разбитого корыта и стремится вернуть то, что потратила на Украину и потеряла из-за санкций. Но без США ничего у них не получится", - уверен Дандыкин.
Агентство Associated Press ранее сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.
The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.
Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам, что США не будут вводить войска на Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по этому конфликту.
Трамп заявил, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но подчеркнул, что американских военных там не будет.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
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Радио "Спутник в Крыму"ЕвропаНАТОКонтингент НАТОУкраинаМненияВасилий ДандыкинБезопасностьВеликобританияСШАДональд ТрампЕвропейский Союз (ЕС)ГерманияПольша
 
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