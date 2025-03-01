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Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио

Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио

Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире. Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T07:38

2025-03-01T07:38

2025-03-01T07:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире. Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN после провала переговоров президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.Рубио подчеркнул, что подобный план, по мнению США, нереалистичен.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявленияЛютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рубио, сша, украина, европа, россия, политика, внешняя политика, новости сво, новости, безопасность