Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
Европа в надежде ослабить Россию хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
07:38 01.03.2025 (обновлено: 07:42 01.03.2025)
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире. Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN после провала переговоров президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", — цитирует главу американского Госдепа РИА Новости.
Рубио подчеркнул, что подобный план, по мнению США, нереалистичен.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.
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