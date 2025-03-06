https://crimea.ria.ru/20250306/kollektivnoe-samoubiystvo-evropy-pochemu-dlya-es-mir-na-ukraine-khuzhe-voyny-1144707006.html

Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны

Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны

Лидеры европейских стран выступают против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T16:07

2025-03-06T16:07

2025-03-06T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Лидеры европейских стран выступают против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Как отметил эксперт, в США сменилась власть, новый президент Дональд Трамп начал проводить кардинально противоположную предшествующей администрации Джо Байдена политику. В то же время в европейских странах лидеры остались практически прежними. На протяжении долгого времени они проводили антироссийскую политику, поддерживая Украину и являлись одним из катализаторов вооруженного конфликта."Трамп публично объявил, что политика, которая проводилась Белым домом при демократах, была ошибочной, а может быть, даже и преступной, что огромное количество денег налогоплательщиков США потрачены впустую. Но Трамп это может сделать, а европейские политики – нет. Возможно, они бы и рады, как флюгер, повернуться в ту сторону, куда повернулся ветер, дующий из Вашингтона. Но сделать этого они не могут", - сказал Манойло.Политолог напомнил, что в каждой из стран Европы есть социальные проблемы и расходы, которые были урезаны, в том числе для того, чтобы найти деньги на приобретение оружия для Украины.В то же время, по мнению Манойло, в Европе могут надеяться на то, что Трамп, будучи импульсивным политиком и "человеком настроения", может разругаться с президентом России Владимиром Путиным. Тогда для европейских элит "все вернется на круги своя", и тогда политика глав европейских государств, которая сейчас выглядит провальной в свете заявлений Трампа и публичного унижения Владимира Зеленского, снова будет актуальна."И вот они тянут время, надеясь, что сейчас ветер изменится, потому что с Трампом много раз так бывало: то дружил, то ругался", - указал политолог.Впрочем, полагает эксперт, не исключен вариант, что США разыгрывают определенную комбинацию в украинском кейсе, используя Европу в роли "злого полицейского", а себя позиционируя как "доброго копа". Но это на данный момент представляется всего лишь предположением, добавил специалист.Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом: конфликт на Украине стал прокси-войной между США и РоссиейНовый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по УкраинеМечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках

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андрей манойло, мнения, новости, европа, сша, россия, украина, политика