https://crimea.ria.ru/20250306/evrope-ne-vyigrat-u-rossii-v-gonke-vooruzheniy--kreml-1144717788.html
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
Европа не сможет выиграть у России в гонке вооружений, потому что Москва не станет принимать в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T20:53
2025-03-06T20:53
2025-03-06T20:53
дмитрий песков
кремль
россия
оружие
европа
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_0:4:3112:1755_1920x0_80_0_0_e373ba9af1810425c7b04325e0982094.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Европа не сможет выиграть у России в гонке вооружений, потому что Москва не станет принимать в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее. А глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин придумает, как избежать втягивания нашей страны в гонку вооружений.При этом Песков не исключил, что Европа перестроится на то, чтобы вести диалог с Москвой и пытаться договориться."Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер", - сказал представитель Кремля, говоря о возможном диалоге.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников. Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войныЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c4a1348f5cb75fe5c690f5e71b679be9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кремль, россия, оружие, европа, в мире, политика, новости
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
Россия не будет соревноваться с Европой в гонке вооружений – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Европа не сможет выиграть у России в гонке вооружений, потому что Москва не станет принимать в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее. А глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза"
.
"Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть", - сказал Песков, его комментарий размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин придумает, как избежать втягивания нашей страны в гонку вооружений.
При этом Песков не исключил, что Европа перестроится на то, чтобы вести диалог с Москвой и пытаться договориться.
"Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер", - сказал представитель Кремля, говоря о возможном диалоге.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников. Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: