https://crimea.ria.ru/20250306/evrope-ne-vyigrat-u-rossii-v-gonke-vooruzheniy--kreml-1144717788.html

Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль

Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль

Европа не сможет выиграть у России в гонке вооружений, потому что Москва не станет принимать в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T20:53

2025-03-06T20:53

2025-03-06T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Европа не сможет выиграть у России в гонке вооружений, потому что Москва не станет принимать в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее. А глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин придумает, как избежать втягивания нашей страны в гонку вооружений.При этом Песков не исключил, что Европа перестроится на то, чтобы вести диалог с Москвой и пытаться договориться."Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер", - сказал представитель Кремля, говоря о возможном диалоге.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников. Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войныЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, оружие, европа, в мире, политика, новости