https://crimea.ria.ru/20250307/isterika-v-evrope-volodin-otsenil-yadernye-zayavleniya-makrona-1144728084.html

Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона

Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона

Призывы французского лидера Эмманюэля Макрона о начале дискуссии по использованию ядерного оружия и продолжении войны могут привести Францию и всю Европу к... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T10:31

2025-03-07T10:31

2025-03-07T10:28

новости

государственная дума рф

вячеслав володин

эммануэль макрон

европа

европейский союз (ес)

франция

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призывы французского лидера Эмманюэля Макрона о начале дискуссии по использованию ядерного оружия и продолжении войны могут привести Францию и всю Европу к большой трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.По мнению Володина, истерика французского президента связана со страхом потерять власть. Те же опасения движут и главами правительств Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Война на Украине, по мнению Володина, нужна европейским лидерам именно для того, чтобы "сохраниться" - так же как и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Их положение стремительно ухудшается на фоне прихода нового американского президента Дональда Трампа с диаметрально противоположными взглядами по ключевым вопросам, а также из-за экономического кризиса в их странах. Уже сейчас на выборах, в том числе в Европарламент, стали побеждать правые и консерваторы и эта тенденция, по мнению Володина, будет нарастать.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил 6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс МакронаЗаявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент ФранцииКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны

европа

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, вячеслав володин, эммануэль макрон, европа, европейский союз (ес), франция, политика, мнения