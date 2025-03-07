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Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона
Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона
Призывы французского лидера Эмманюэля Макрона о начале дискуссии по использованию ядерного оружия и продолжении войны могут привести Францию и всю Европу к... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T10:31
2025-03-07T10:28
новости
государственная дума рф
вячеслав володин
эммануэль макрон
европа
европейский союз (ес)
франция
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призывы французского лидера Эмманюэля Макрона о начале дискуссии по использованию ядерного оружия и продолжении войны могут привести Францию и всю Европу к большой трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.По мнению Володина, истерика французского президента связана со страхом потерять власть. Те же опасения движут и главами правительств Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Война на Украине, по мнению Володина, нужна европейским лидерам именно для того, чтобы "сохраниться" - так же как и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Их положение стремительно ухудшается на фоне прихода нового американского президента Дональда Трампа с диаметрально противоположными взглядами по ключевым вопросам, а также из-за экономического кризиса в их странах. Уже сейчас на выборах, в том числе в Европарламент, стали побеждать правые и консерваторы и эта тенденция, по мнению Володина, будет нарастать.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил 6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс МакронаЗаявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент ФранцииКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
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новости, государственная дума рф, вячеслав володин, эммануэль макрон, европа, европейский союз (ес), франция, политика, мнения
Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона

Макрон создает огромные проблемы Франции и всей Европе - Володин

10:31 07.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призывы французского лидера Эмманюэля Макрона о начале дискуссии по использованию ядерного оружия и продолжении войны могут привести Францию и всю Европу к большой трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
"Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии. Претендуя на роль общеевропейского лидера, он создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности", - написал спикер российского парламента в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, истерика французского президента связана со страхом потерять власть. Те же опасения движут и главами правительств Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Война на Украине, по мнению Володина, нужна европейским лидерам именно для того, чтобы "сохраниться" - так же как и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Их положение стремительно ухудшается на фоне прихода нового американского президента Дональда Трампа с диаметрально противоположными взглядами по ключевым вопросам, а также из-за экономического кризиса в их странах. Уже сейчас на выборах, в том числе в Европарламент, стали побеждать правые и консерваторы и эта тенденция, по мнению Володина, будет нарастать.
"Евросоюз переживает период серьезной турбулентности, размежевания и выбора. Ближайшее время покажет, способна ли Европа принять правильное решение, руководствуясь интересами людей, а не наполеончиков и клоунов", - написал Володин.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил 6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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НовостиГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинЭммануэль МакронЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)ФранцияПолитикаМнения
 
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