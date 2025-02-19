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Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:44
2025-02-19T17:19
владимир путин (политик)
саудовская аравия
россия
переговоры
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.Путин отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств."Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводят. У нас если дело так дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", – указал он.Российский лидер добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес."Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, я имею в виду наше присутствие в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и США, и Россия, несмотря на то что первостепенное внимание мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", – пояснил президент.По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.Россия открыта для дальнейшей совместной работы с США, отметил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), саудовская аравия, россия, переговоры, политика, в мире, украина
Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Путин прокомментировал результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

16:44 19.02.2025 (обновлено: 17:19 19.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.
"Мне доложили (о переговорах – ред.). Я оцениваю их высоко, результат есть", – сказал глава государства.
Путин отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.
"Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводят. У нас если дело так дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", – указал он.
Российский лидер добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
"Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, я имею в виду наше присутствие в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и США, и Россия, несмотря на то что первостепенное внимание мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", – пояснил президент.
По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.

"Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса, без всякой предвзятости, без всякого осуждения того, что было сделано в прошлом, во всяком случае в двусторонних контактах этого ничего не было", – сказал президент РФ.

Россия открыта для дальнейшей совместной работы с США, отметил Путин.
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Владимир Путин (политик)Саудовская АравияРоссияПереговорыПолитикаВ миреУкраина
 
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