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Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T16:44

2025-02-19T16:44

2025-02-19T17:19

владимир путин (политик)

саудовская аравия

россия

переговоры

политика

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.Путин отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств."Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводят. У нас если дело так дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", – указал он.Российский лидер добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес."Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, я имею в виду наше присутствие в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и США, и Россия, несмотря на то что первостепенное внимание мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", – пояснил президент.По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.Россия открыта для дальнейшей совместной работы с США, отметил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саудовская аравия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), саудовская аравия, россия, переговоры, политика, в мире, украина