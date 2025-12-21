Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года - РИА Новости Крым, 21.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251221/vsu-ubili-133-mirnykh-zhitelya-khersonskoy-oblasti-s-nachala-goda-1151855542.html
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года - РИА Новости Крым, 21.12.2025
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
В Херсонской области от ударов украинских боевиков с начала года погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных... РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области от ударов украинских боевиков с начала года погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных жителя, 16 из которых – дети. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По словам уполномоченного, обстрелы стали интенсивней – с начала года в регионе экстренными службами зафиксировано более 1700 обстрелов ВСУ. Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.На прошлой неделе украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках – погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали – их состояние медики оценивают как тяжелое и средней тяжести.
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года

133 мирных жителя погибли от ударов ВСУ в Херсонской области с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области от ударов украинских боевиков с начала года погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных жителя, 16 из которых – дети. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

"Обстановка напряженная, потому что регион, левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами, каждодневными обстрелами из различных видов вооружения", – рассказал правозащитник.

По словам уполномоченного, обстрелы стали интенсивней – с начала года в регионе экстренными службами зафиксировано более 1700 обстрелов ВСУ. Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.
На прошлой неделе украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках – погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали – их состояние медики оценивают как тяжелое и средней тяжести.
