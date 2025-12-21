https://crimea.ria.ru/20251221/vsu-ubili-133-mirnykh-zhitelya-khersonskoy-oblasti-s-nachala-goda-1151855542.html
ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области от ударов украинских боевиков с начала года погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных жителя, 16 из которых – дети. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По словам уполномоченного, обстрелы стали интенсивней – с начала года в регионе экстренными службами зафиксировано более 1700 обстрелов ВСУ. Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.На прошлой неделе украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках – погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали – их состояние медики оценивают как тяжелое и средней тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области – есть жертвыВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областейВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров
