ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров

ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров - РИА Новости Крым, 13.12.2025

ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров

В Васильевке Запорожской области украинские беспилотники ударили по зоопарку. О сколками ранен лев, а также разрушены вольеры, где содержались тигры. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области украинские беспилотники ударили по зоопарку. О сколками ранен лев, а также разрушены вольеры, где содержались тигры. Об этом сообщили губернатор региона Евгений Балицкий.На данный момент специалисты ведут оценку разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

