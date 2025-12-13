https://crimea.ria.ru/20251213/vsu-atakovali-zoopark-v-vasilevke--ranen-lev-i-razrusheny-volery-tigrov-1151644029.html
ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области украинские беспилотники ударили по зоопарку. О сколками ранен лев, а также разрушены вольеры, где содержались тигры. Об этом сообщили губернатор региона Евгений Балицкий.На данный момент специалисты ведут оценку разрушений.
18:16 13.12.2025 (обновлено: 18:23 13.12.2025)