Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/kakoy-segodnya-prazdnik-14-dekabrya-1133515651.html
Какой сегодня праздник: 14 декабря
Какой сегодня праздник: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Какой сегодня праздник: 14 декабря
Во всем мире сегодня отмечают Международный день обезьян и День бесплатной доставки, в России отмечают Наумов День. 14 декабря в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б)... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T00:01
2025-12-14T00:01
праздники и памятные даты
россия
в мире
ссср
история
общество
антарктида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142607622_0:318:1956:1418_1920x0_80_0_0_3224ef8ee5d559a0e2904cdf156b42f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают Международный день обезьян и День бесплатной доставки, в России отмечают Наумов День. 14 декабря в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР, в 1958-м советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. В этот день родились известный предсказатель Нострадамус и русский портретист Николай Кузнецов.Что празднуют в мире14 декабря 2000 года один студент Мичиганского университета очень устал сидеть на парах и в шутку придумал День обезьян. Сначала идею поддержали друзья, потом праздник стали отмечать на уровне университета, а потом он взял да и превратился в международный. Ну и раз такое дело, вот вам забавный факт: обезьян можно научить языку жестов. В одном зоопарке гориллу научили показывать целых 200 слов. Горилла их успешно использовала, при этом одну сотрудницу зоопарка, которую очень не любила, называла "Грязный плохой туалет".А еще сегодня День бесплатной доставки. Мы не уверены, что сами доставщики в курсе, но нам праздник нравится, и поэтому вот вам интересная история: однажды в США обычная пиццерия получила заказ на доставку порядка 14 тысяч пицц. Его сделало руководство одной из крупных компаний. Заказанную еду развезли в 180 офисов, где ей утолили голод примерно 40 тысяч работников.Жителям нашей страны сегодня предлагаем наблюдать за зайцами и воронами. Если первые не отходят от норы, а вторые сильно каркают – ожидайте снегопад и сильную метель. Во всяком случае, именно в это верили наши предки в Наумов день. А еще в этот день было принято благодарить учителей и молиться за успехи детей в науках.Еще сегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, День энергосбережения, День вязания в России. Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия.Знаменательные датыВ этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР. Уже в ближайшую новогоднюю ночь советские граждане впервые услышали "Союз нерушимый республик свободных...". Говорят, авторам слов гимна Сергею Михалкову и Габриэлю Эль-Регистану на банкете у Сталина было предложено выбрать любые подарки. Первый попросил квартиру, второй – карандаш, которым Иосиф Виссарионович вносил правки в первоначальный текст.14 декабря 1958 года советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды, который находится в 463 км от Южного полюса. Ученые сразу же основали там временную станцию "Полюс недоступности" и установили самый южный памятник Ленину. Пластмассовый и вечно живой вождь народов стоит на полюсе до сих пор, а вот станции уже не существует.Кто родился в этот деньВ этот день в 1503 году во Франции родились известный предсказатель Нострадамус. Однажды провидец предсказал судьбу двух поросят на приеме у важной особы: белого поросенка, сказал он, съест волк, а черного подадут на обед. Чтобы посрамить Нострадамуса, хозяин велел заколоть белого, который тут же был съеден волком. Так вельможам все-таки пришлось кушать черного.А еще в этот день, но в 1850-м родился портретист, жанровый живописец Николай Кузнецов. Говорят, он был не только художником, но и настоящим силачом. Как-то он решил удивить знакомых и, держа на плечах двух человек, поднял тридцати двух-пудовую каменную бабу. В результате растянул связки и дальше мог работать только сидя.
россия
антарктида
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142607622_25:0:1956:1448_1920x0_80_0_0_7ea8ecee8df326322c273093903c6bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, россия, в мире, ссср, история, общество, антарктида
Какой сегодня праздник: 14 декабря

Что празднуют в России и в мире 14 декабря

00:01 14.12.2025
 
© ООО "Запсибгазпром" / Перейти в фотобанкЗимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде
Зимовочный комплекс станции Восток в Антарктиде
© ООО "Запсибгазпром"
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают Международный день обезьян и День бесплатной доставки, в России отмечают Наумов День. 14 декабря в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР, в 1958-м советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. В этот день родились известный предсказатель Нострадамус и русский портретист Николай Кузнецов.

Что празднуют в мире

14 декабря 2000 года один студент Мичиганского университета очень устал сидеть на парах и в шутку придумал День обезьян. Сначала идею поддержали друзья, потом праздник стали отмечать на уровне университета, а потом он взял да и превратился в международный. Ну и раз такое дело, вот вам забавный факт: обезьян можно научить языку жестов. В одном зоопарке гориллу научили показывать целых 200 слов. Горилла их успешно использовала, при этом одну сотрудницу зоопарка, которую очень не любила, называла "Грязный плохой туалет".
А еще сегодня День бесплатной доставки. Мы не уверены, что сами доставщики в курсе, но нам праздник нравится, и поэтому вот вам интересная история: однажды в США обычная пиццерия получила заказ на доставку порядка 14 тысяч пицц. Его сделало руководство одной из крупных компаний. Заказанную еду развезли в 180 офисов, где ей утолили голод примерно 40 тысяч работников.
Жителям нашей страны сегодня предлагаем наблюдать за зайцами и воронами. Если первые не отходят от норы, а вторые сильно каркают – ожидайте снегопад и сильную метель. Во всяком случае, именно в это верили наши предки в Наумов день. А еще в этот день было принято благодарить учителей и молиться за успехи детей в науках.
Еще сегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, День энергосбережения, День вязания в России. Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия.

Знаменательные даты

В этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР. Уже в ближайшую новогоднюю ночь советские граждане впервые услышали "Союз нерушимый республик свободных...". Говорят, авторам слов гимна Сергею Михалкову и Габриэлю Эль-Регистану на банкете у Сталина было предложено выбрать любые подарки. Первый попросил квартиру, второй – карандаш, которым Иосиф Виссарионович вносил правки в первоначальный текст.
14 декабря 1958 года советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды, который находится в 463 км от Южного полюса. Ученые сразу же основали там временную станцию "Полюс недоступности" и установили самый южный памятник Ленину. Пластмассовый и вечно живой вождь народов стоит на полюсе до сих пор, а вот станции уже не существует.

Кто родился в этот день

В этот день в 1503 году во Франции родились известный предсказатель Нострадамус. Однажды провидец предсказал судьбу двух поросят на приеме у важной особы: белого поросенка, сказал он, съест волк, а черного подадут на обед. Чтобы посрамить Нострадамуса, хозяин велел заколоть белого, который тут же был съеден волком. Так вельможам все-таки пришлось кушать черного.
А еще в этот день, но в 1850-м родился портретист, жанровый живописец Николай Кузнецов. Говорят, он был не только художником, но и настоящим силачом. Как-то он решил удивить знакомых и, держа на плечах двух человек, поднял тридцати двух-пудовую каменную бабу. В результате растянул связки и дальше мог работать только сидя.
 
Праздники и памятные датыРоссияВ миреСССРИсторияОбществоАнтарктида
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:01До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
23:4141 беспилотник сбили над Крымом за три часа
23:37Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
22:02Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
21:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
21:28Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
21:19Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
21:07Воздушную тревогу объявили в Севастополе
21:03100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды
20:42Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму
20:16Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
20:01В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
19:46"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели
19:38Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
19:33Рейд в Севастополе снова закрыли
19:21Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет
19:03Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
18:41Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
Лента новостейМолния