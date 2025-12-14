https://crimea.ria.ru/20251214/glava-mintransa-rossii-otsenil-razvitie-transportnoy-sistemy-v-krymu-1151653810.html
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T13:16
2025-12-14T13:16
2025-12-14T13:36
новости крыма
крым
правительство россии
минтранс россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653661_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_3554a69acbaa259bacff6161f52b88ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство России.Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в республике и провел встречу с главой региона Сергеем Аксеновым. Продолжается работа по приведению региональных дорог в нормативное состояние. На эти цели в 2025 году из федерального бюджета направлено 2,9 млрд рублей, а в 2026 году объем поддержки составит 10 млрд рублей. Идет обновление парка общественного транспорта. Минтранс утвердил выделение Крыму 453,1 млн рублей в форме прямой субсидии на 2026–2028 годы. Средства направят на поставку современного подвижного состава, говорится в сообщении. Также в Минтрансе подчеркнули, что завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" запланировано на 2026 год. Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения. На одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки. В пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп в 2025 году проведен ремонт. До конца текущего года в Джанкое и Перекопе заработают досмотровые комплексы "Портал-Авто" – они повысят скорость и безопасность прохождения контроля на границе для легкового транспорта, добавили в правительстве. На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены: 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи по поручению Президента в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" идет строительство парома "Петропавловск". Судно, строящееся на крымской верфи, обеспечит регулярные пассажирские и грузовые перевозки на Дальнем Востоке. Федеральный центр и регион вместе работают над тем, чтобы сделать транспортную инфраструктуру Крыма современной, безопасной и комфортной, заключили в Минтрансе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653661_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_5708d572616c8630176ac1f3a81629e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, правительство россии, минтранс россии, новости
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму
13:16 14.12.2025 (обновлено: 13:36 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство России.
Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в республике и провел встречу с главой региона Сергеем Аксеновым.
"Крым – важный транспортно-логистический узел юга России. Наша совместная задача с руководством республики – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе", – подчеркнул Андрей Никитин.
Продолжается работа по приведению региональных дорог в нормативное состояние
. На эти цели в 2025 году из федерального бюджета направлено 2,9 млрд рублей, а в 2026 году объем поддержки составит 10 млрд рублей. Идет обновление парка общественного транспорта. Минтранс утвердил выделение Крыму 453,1 млн рублей в форме прямой субсидии на 2026–2028 годы. Средства направят на поставку современного подвижного состава, говорится в сообщении.
Также в Минтрансе подчеркнули, что завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" запланировано на 2026 год. Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения. На одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки.
В пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп в 2025 году проведен ремонт. До конца текущего года в Джанкое и Перекопе заработают досмотровые комплексы "Портал-Авто" – они повысят скорость и безопасность прохождения контроля на границе для легкового транспорта, добавили в правительстве.
На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены: 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи по поручению Президента в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" идет строительство парома "Петропавловск". Судно, строящееся на крымской верфи, обеспечит регулярные пассажирские и грузовые перевозки на Дальнем Востоке. Федеральный центр и регион вместе работают над тем, чтобы сделать транспортную инфраструктуру Крыма современной, безопасной и комфортной, заключили в Минтрансе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.