Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/glava-mintransa-rossii-otsenil-razvitie-transportnoy-sistemy-v-krymu-1151653810.html
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T13:16
2025-12-14T13:36
новости крыма
крым
правительство россии
минтранс россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653661_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_3554a69acbaa259bacff6161f52b88ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство России.Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в республике и провел встречу с главой региона Сергеем Аксеновым. Продолжается работа по приведению региональных дорог в нормативное состояние. На эти цели в 2025 году из федерального бюджета направлено 2,9 млрд рублей, а в 2026 году объем поддержки составит 10 млрд рублей. Идет обновление парка общественного транспорта. Минтранс утвердил выделение Крыму 453,1 млн рублей в форме прямой субсидии на 2026–2028 годы. Средства направят на поставку современного подвижного состава, говорится в сообщении.&nbsp; Также в Минтрансе подчеркнули, что завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" запланировано на 2026 год. Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения. На одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки. В пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп в 2025 году проведен ремонт. До конца текущего года в Джанкое и Перекопе заработают досмотровые комплексы "Портал-Авто" – они повысят скорость и безопасность прохождения контроля на границе для легкового транспорта, добавили в правительстве. На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены: 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи по поручению Президента в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" идет строительство парома "Петропавловск". Судно, строящееся на крымской верфи, обеспечит регулярные пассажирские и грузовые перевозки на Дальнем Востоке. Федеральный центр и регион вместе работают над тем, чтобы сделать транспортную инфраструктуру Крыма современной, безопасной и комфортной, заключили в Минтрансе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653661_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_5708d572616c8630176ac1f3a81629e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, правительство россии, минтранс россии, новости
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму

13:16 14.12.2025 (обновлено: 13:36 14.12.2025)
 
© Правительство РоссииГлава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму
Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму
© Правительство России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров. Об этом сообщает ТГ-канал правительство России.
Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в республике и провел встречу с главой региона Сергеем Аксеновым.
"Крым – важный транспортно-логистический узел юга России. Наша совместная задача с руководством республики – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе", – подчеркнул Андрей Никитин.
Продолжается работа по приведению региональных дорог в нормативное состояние. На эти цели в 2025 году из федерального бюджета направлено 2,9 млрд рублей, а в 2026 году объем поддержки составит 10 млрд рублей. Идет обновление парка общественного транспорта. Минтранс утвердил выделение Крыму 453,1 млн рублей в форме прямой субсидии на 2026–2028 годы. Средства направят на поставку современного подвижного состава, говорится в сообщении. 
Также в Минтрансе подчеркнули, что завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" запланировано на 2026 год. Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения. На одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки.
В пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп в 2025 году проведен ремонт. До конца текущего года в Джанкое и Перекопе заработают досмотровые комплексы "Портал-Авто" – они повысят скорость и безопасность прохождения контроля на границе для легкового транспорта, добавили в правительстве.
На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены: 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи по поручению Президента в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" идет строительство парома "Петропавловск". Судно, строящееся на крымской верфи, обеспечит регулярные пассажирские и грузовые перевозки на Дальнем Востоке. Федеральный центр и регион вместе работают над тем, чтобы сделать транспортную инфраструктуру Крыма современной, безопасной и комфортной, заключили в Минтрансе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымПравительство РоссииМинтранс РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
15:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
14:48Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым
14:20Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
14:10Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
13:56Национальный парк создадут в Херсонской области
13:54212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
13:45Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
13:16Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
12:55Новости СВО: в Минобороны рассказали о внушительных потерях Киева
12:27Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
12:20Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
12:12В Судаке за избиение сверстника школьников поставили на учет
12:03Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ
11:54В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона
11:34Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков
11:21В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня
10:48ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
10:32Новое землетрясение в Крыму - что известно
10:23Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек
Лента новостейМолния