Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
Генсек НАТО Марк Рютте является представителем поколения, которое уже успело забыть об ужасах Второй Мировой войны. Так пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T13:45
2025-12-14T13:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте является представителем поколения, которое уже успело забыть об ужасах Второй Мировой войны. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину призыв Рютте к Европе "готовиться к войне, которую пережили наши деды".Также он обратил внимание на то, что "господин Рютте все-таки жил в Голландии", рассказал, что когда учился в Нидерландах, то местные жители ему рассказывали, что самым страшным испытанием во время фашистской оккупации для них были несколько разбитых окон. "Они не любят немцев за этот дискомфорт", "но они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют их"."И, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было. Что это был за ужас. И что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", - прокомментировал Песков.Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страныувеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне

Забыли о Второй Мировой – Песков ответил на призыв Рютте к Европе "готовиться к войне"

13:45 14.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте является представителем поколения, которое уже успело забыть об ужасах Второй Мировой войны. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину призыв Рютте к Европе "готовиться к войне, которую пережили наши деды".
"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война", - сказал Песков.
Также он обратил внимание на то, что "господин Рютте все-таки жил в Голландии", рассказал, что когда учился в Нидерландах, то местные жители ему рассказывали, что самым страшным испытанием во время фашистской оккупации для них были несколько разбитых окон. "Они не любят немцев за этот дискомфорт", "но они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют их".
"И, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было. Что это был за ужас. И что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", - прокомментировал Песков.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страныувеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Лента новостейМолния