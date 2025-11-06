https://crimea.ria.ru/20251106/ryutte-obvinil-rossiyu-v-narushenii-globalnykh-pravil---otvet-mid-1150700955.html

Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД

06.11.2025

Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следовало бы опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно... РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя -РИА Новости Крым. Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следовало бы опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно обвиняет Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Рютте заявил, что Россия якобы не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила, отметив, что она сотрудничает с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном и другими. Он также отметила, что Россия, как и Китай, как и мировое большинство, всегда декларировали приверженность международному праву, которое НАТО, как раз, неоднократно нарушало. Захарова привела в пример вторжение под ложными предлогами в Ирак, а также бомбардировки Югославии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

