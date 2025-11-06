Рейтинг@Mail.ru
Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следовало бы опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T14:02
2025-11-06T14:02
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
сша
нато
марк рютте
россия
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя -РИА Новости Крым. Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следовало бы опубликовать полный список так называемых "глобальных правил", в нарушении которых тот безосновательно обвиняет Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Рютте заявил, что Россия якобы не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила, отметив, что она сотрудничает с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном и другими. Он также отметила, что Россия, как и Китай, как и мировое большинство, всегда декларировали приверженность международному праву, которое НАТО, как раз, неоднократно нарушало. Захарова привела в пример вторжение под ложными предлогами в Ирак, а также бомбардировки Югославии.
сша
россия
Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД

Рютте следует огласить список якобы нарушаемых Россией "глобальных правил" - МИД

14:02 06.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя -РИА Новости Крым. Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следовало бы опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно обвиняет Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Рютте заявил, что Россия якобы не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила, отметив, что она сотрудничает с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном и другими.
"О каких "глобальных правилах" идет речь. Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Он также отметила, что Россия, как и Китай, как и мировое большинство, всегда декларировали приверженность международному праву, которое НАТО, как раз, неоднократно нарушало. Захарова привела в пример вторжение под ложными предлогами в Ирак, а также бомбардировки Югославии.
"В-третьих, не помню, чтобы кто-то из стран-членов НАТО заявлял о том, что прекращает сотрудничество, например, с упомянутым Рютте Китаем. На днях прошел американо-китайский саммит – не слышала, чтобы Рютте критиковал за это президента США", - заметила дипломат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиСШАНАТОМарк РюттеРоссияПолитика
 
