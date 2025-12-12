Рейтинг@Mail.ru
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251212/chto-stoit-za-preduprezhdeniem-trampa-o-riske-tretey-mirovoy-voyny-1151621726.html
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
Предупреждение президента США Дональда Трампа о риске новой мировой войны из-за украинского конфликта относятся в первую очередь к Европе, которая активно... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T18:36
2025-12-12T18:36
эксклюзивы риа новости крым
алексей живов
дональд трамп
политика
европа
россия
украина
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621613_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4c4b86087bfd4ca8ffa5fd7dabcda75f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Предупреждение президента США Дональда Трампа о риске новой мировой войны из-за украинского конфликта относятся в первую очередь к Европе, которая активно милитаризируется, прикрываясь "российской угрозой". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и военный волонтер Алексей Живов.Ранее Трамп, выступая в Белом доме, предупредил об опасности "игр" вокруг украинского урегулирования, которые могут привести к третьей мировой войне. Американский лидер заявил, что на днях уже предупреждал о таком возможном сценарии, но не уточнил, кому адресовал это высказывание.По словам эксперта, Трамп продолжает выдавать себя за "миротворца, который, понимая угрозу приближения большой войны, делает все возможное, чтобы ее остановить".В то же время генсек НАТО Марк Рютте на днях заявил, что Европе нужно срочно проводить милитаризацию, поскольку Россия якобы собирается напасть на Североатлантический альянс."То есть, идет такая игра слов. Но пока это слова, а потом могут, действительно, загреметь пушки. И совершенно очевидно, что Трамп об этом и говорит, что если сейчас конфликт не остановится, он может перерасти в нечто большее", - добавил политолог.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
европа
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621613_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ac153bc419c6d40a6531b10c1d92c8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей живов, дональд трамп, политика, европа, россия, украина, мнения
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны

Слова Трампа о риске третьей мировой войны относятся в первую очередь к Европе – эксперт

18:36 12.12.2025
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo Evan Vucci
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Предупреждение президента США Дональда Трампа о риске новой мировой войны из-за украинского конфликта относятся в первую очередь к Европе, которая активно милитаризируется, прикрываясь "российской угрозой". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и военный волонтер Алексей Живов.
Ранее Трамп, выступая в Белом доме, предупредил об опасности "игр" вокруг украинского урегулирования, которые могут привести к третьей мировой войне. Американский лидер заявил, что на днях уже предупреждал о таком возможном сценарии, но не уточнил, кому адресовал это высказывание.
"Речь идет не о том, что Трамп угрожает третьей мировой войной кому бы то ни было, а о том, что если конфликт на Украине не прекратится, то это может привести к тому, что в него вовлекутся другие страны, и тогда начнется большая война. Речь идет о том, что есть риск вовлечения в войну стран Европы, тем более что они к этому активно готовятся", - сказал Живов.
По словам эксперта, Трамп продолжает выдавать себя за "миротворца, который, понимая угрозу приближения большой войны, делает все возможное, чтобы ее остановить".
В то же время генсек НАТО Марк Рютте на днях заявил, что Европе нужно срочно проводить милитаризацию, поскольку Россия якобы собирается напасть на Североатлантический альянс.
"То есть, идет такая игра слов. Но пока это слова, а потом могут, действительно, загреметь пушки. И совершенно очевидно, что Трамп об этом и говорит, что если сейчас конфликт не остановится, он может перерасти в нечто большее", - добавил политолог.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией
ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин
Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей ЖивовДональд ТрампПолитикаЕвропаРоссияУкраинаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
19:37Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
19:25В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
19:03Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
18:48В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
18:36Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
18:19Цена на серебро побила исторический максимум
18:01Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
16:53В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
16:40В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
16:22В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
15:57В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
15:46Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине
15:39Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
15:36Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
Лента новостейМолния