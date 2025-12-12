https://crimea.ria.ru/20251212/chto-stoit-za-preduprezhdeniem-trampa-o-riske-tretey-mirovoy-voyny-1151621726.html

Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны

Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны

Предупреждение президента США Дональда Трампа о риске новой мировой войны из-за украинского конфликта относятся в первую очередь к Европе, которая активно... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T18:36

2025-12-12T18:36

2025-12-12T18:36

эксклюзивы риа новости крым

алексей живов

дональд трамп

политика

европа

россия

украина

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621613_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4c4b86087bfd4ca8ffa5fd7dabcda75f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Предупреждение президента США Дональда Трампа о риске новой мировой войны из-за украинского конфликта относятся в первую очередь к Европе, которая активно милитаризируется, прикрываясь "российской угрозой". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и военный волонтер Алексей Живов.Ранее Трамп, выступая в Белом доме, предупредил об опасности "игр" вокруг украинского урегулирования, которые могут привести к третьей мировой войне. Американский лидер заявил, что на днях уже предупреждал о таком возможном сценарии, но не уточнил, кому адресовал это высказывание.По словам эксперта, Трамп продолжает выдавать себя за "миротворца, который, понимая угрозу приближения большой войны, делает все возможное, чтобы ее остановить".В то же время генсек НАТО Марк Рютте на днях заявил, что Европе нужно срочно проводить милитаризацию, поскольку Россия якобы собирается напасть на Североатлантический альянс."То есть, идет такая игра слов. Но пока это слова, а потом могут, действительно, загреметь пушки. И совершенно очевидно, что Трамп об этом и говорит, что если сейчас конфликт не остановится, он может перерасти в нечто большее", - добавил политолог.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО

европа

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей живов, дональд трамп, политика, европа, россия, украина, мнения