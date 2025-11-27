Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
владимир путин (политик)
россия
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
безопасность
киргизия
политика
внешняя политика
новости
сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.Он отметил, что страны ОДКБ в дальнейшем, как и раньше, будут проводить совместные учения по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, но и по линии специальных служб, уточнил Путин.Президент РФ добавил, что работа Кыргызстана, председательствовавшего в ОДКБ в 2025 году, способствовала укреплению организации. В современных неспокойных условиях это является важным элементом стабильности на всем нашем общем пространстве, подчеркнул глава российского государства.
россия
киргизия
Новости
владимир путин (политик), россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность, киргизия, политика, внешняя политика, новости, сотрудничество
16:24 27.11.2025 (обновлено: 16:29 27.11.2025)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
"Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран", - сказал российский лидер.
Он отметил, что страны ОДКБ в дальнейшем, как и раньше, будут проводить совместные учения по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, но и по линии специальных служб, уточнил Путин.
Президент РФ добавил, что работа Кыргызстана, председательствовавшего в ОДКБ в 2025 году, способствовала укреплению организации. В современных неспокойных условиях это является важным элементом стабильности на всем нашем общем пространстве, подчеркнул глава российского государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
 
Владимир Путин (политик)РоссияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)БезопасностьКиргизияПолитикаВнешняя политикаНовостиСотрудничество
 
Лента новостейМолния