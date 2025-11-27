ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин

https://crimea.ria.ru/20251127/odkb-dolzhna-byt-gotova-k-otrazheniyu-lyuboy-agressii--putin-1151232581.html
2025-11-27T16:24
2025-11-27T16:24
2025-11-27T16:29
16:24 27.11.2025 (обновлено: 16:29 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
"Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран", - сказал российский лидер.
Он отметил, что страны ОДКБ в дальнейшем, как и раньше, будут проводить совместные учения по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, но и по линии специальных служб, уточнил Путин.
Президент РФ добавил, что работа Кыргызстана, председательствовавшего в ОДКБ в 2025 году, способствовала укреплению организации. В современных неспокойных условиях это является важным элементом стабильности на всем нашем общем пространстве, подчеркнул глава российского государства.
