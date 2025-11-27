https://crimea.ria.ru/20251127/odkb-dolzhna-byt-gotova-k-otrazheniyu-lyuboy-agressii--putin-1151232581.html

ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин

ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025

ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T16:24

2025-11-27T16:24

2025-11-27T16:29

владимир путин (политик)

россия

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

безопасность

киргизия

политика

внешняя политика

новости

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151220868_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_74d4487504d3269a8fc5d4dceac23e27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.Он отметил, что страны ОДКБ в дальнейшем, как и раньше, будут проводить совместные учения по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, но и по линии специальных служб, уточнил Путин.Президент РФ добавил, что работа Кыргызстана, председательствовавшего в ОДКБ в 2025 году, способствовала укреплению организации. В современных неспокойных условиях это является важным элементом стабильности на всем нашем общем пространстве, подчеркнул глава российского государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмомПутин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружиемПутин в Киргизии – главные заявления российского лидера

россия

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность, киргизия, политика, внешняя политика, новости, сотрудничество