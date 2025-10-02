https://crimea.ria.ru/20251002/uymites-putin-obratilsya-k-evropeyskim-elitam-1149924206.html

"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам

"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам - РИА Новости Крым, 02.10.2025

"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам

Правящим элитам объединенной Европы пора успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T19:05

2025-10-02T19:05

2025-10-02T19:07

владимир путин (политик)

россия

политика

внешняя политика

нато

безопасность

европа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149923995_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_7f086ae7aefd0584abfd7c6fd04f2a55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правящим элитам объединенной Европы пора успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства подчеркнул, что все угрозы относительно "агрессивных планов России", которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца."Но самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы", - добавил президент РФ.При этом он призвал европейские элиты обратить внимание на то, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, европейской культурой и идентичностью, нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, но любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html

россия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, нато, безопасность, европа, новости