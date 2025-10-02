Рейтинг@Mail.ru
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/uymites-putin-obratilsya-k-evropeyskim-elitam-1149924206.html
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
Правящим элитам объединенной Европы пора успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:05
2025-10-02T19:07
владимир путин (политик)
россия
политика
внешняя политика
нато
безопасность
европа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149923995_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_7f086ae7aefd0584abfd7c6fd04f2a55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правящим элитам объединенной Европы пора успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства подчеркнул, что все угрозы относительно "агрессивных планов России", которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца."Но самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы", - добавил президент РФ.При этом он призвал европейские элиты обратить внимание на то, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, европейской культурой и идентичностью, нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, но любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149923995_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a25682fc3dbbc57dd6da8468f658447a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, нато, безопасность, европа, новости
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам

Заявления элит Европы о планах России "напасть на НАТО" высосаны из пальца – Путин

19:05 02.10.2025 (обновлено: 19:07 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правящим элитам объединенной Европы пора успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, "война с русскими чуть ли ни на пороге". Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом… Честно говоря, так и хочется сказать: "Уймитесь! Спите спокойно. Займитесь, наконец, своими проблемами", - сказал российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что все угрозы относительно "агрессивных планов России", которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца.
"Но самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы", - добавил президент РФ.
При этом он призвал европейские элиты обратить внимание на то, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, европейской культурой и идентичностью, нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией.
Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, но любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
27 июня, 18:59
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
 
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаВнешняя политикаНАТОБезопасностьЕвропаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке начнут топить в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
19:05"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
19:03Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
18:48Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
18:34Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
18:25В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:06Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок
17:51Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
17:40Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
17:33На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
17:25В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
17:22Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
Лента новостейМолния