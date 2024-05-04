https://crimea.ria.ru/20240504/nato-vserez-gotovitsya-voevat-s-rossiey---mid-1137045284.html

НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД

НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД - РИА Новости Крым, 04.05.2024

НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД

Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией. Об этом говорит легенда учений НАТО, которые сейчас проходят у российских границ,... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T12:39

2024-05-04T12:39

2024-05-04T12:53

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией. Об этом говорит легенда учений НАТО, которые сейчас проходят у российских границ, заявила официальный спикер МИД Мария Захарова.Об открытом вооруженном конфликте заявляют высокопоставленные представители альянса – глава Военного комитета Роберт Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, отметила Захарова."Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего – дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", - подчеркнула она.По мнению Захаровой, это именно страны альянса ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.2 мая Совет НАТО принял заявление, в котором обвинил Россию в гибридных атаках против стран-членов военного блока. В тот же день МИД Британии заявил, что Украина имеет полное право бить западным оружием по целям на территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая вновь заговорил о введении французских войск на Украину, озвучив условия для этого.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – ОрбанПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалКризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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