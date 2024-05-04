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НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД - РИА Новости Крым, 04.05.2024
НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией. Об этом говорит легенда учений НАТО, которые сейчас проходят у российских границ,... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T12:39
2024-05-04T12:53
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
учения
в мире
нато
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новости
безопасность
граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией. Об этом говорит легенда учений НАТО, которые сейчас проходят у российских границ, заявила официальный спикер МИД Мария Захарова.Об открытом вооруженном конфликте заявляют высокопоставленные представители альянса – глава Военного комитета Роберт Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, отметила Захарова."Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего – дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", - подчеркнула она.По мнению Захаровой, это именно страны альянса ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.2 мая Совет НАТО принял заявление, в котором обвинил Россию в гибридных атаках против стран-членов военного блока. В тот же день МИД Британии заявил, что Украина имеет полное право бить западным оружием по целям на территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая вновь заговорил о введении французских войск на Украину, озвучив условия для этого.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – ОрбанПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалКризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, учения, в мире, нато, коллективный запад, новости, безопасность, граница, украина, поставки западного оружия украине
НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД

Страны НАТО всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией – Захарова

12:39 04.05.2024 (обновлено: 12:53 04.05.2024)
 
© © AFP 2015/ Daniel MihailescuУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море
© © AFP 2015/ Daniel Mihailescu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией. Об этом говорит легенда учений НАТО, которые сейчас проходят у российских границ, заявила официальный спикер МИД Мария Захарова.

"Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времен "холодной войны" учения НАТО Steadfast Defender. По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами",- говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Об открытом вооруженном конфликте заявляют высокопоставленные представители альянса – глава Военного комитета Роберт Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, отметила Захарова.
"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего – дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", - подчеркнула она.
По мнению Захаровой, это именно страны альянса ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
"Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории", - напомнила Мария Захарова.
2 мая Совет НАТО принял заявление, в котором обвинил Россию в гибридных атаках против стран-членов военного блока. В тот же день МИД Британии заявил, что Украина имеет полное право бить западным оружием по целям на территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая вновь заговорил о введении французских войск на Украину, озвучив условия для этого.
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