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Лондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России

Лондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Лондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины якобы есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Об этом он сказал в... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T21:18

2024-05-02T21:18

2024-05-02T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины якобы есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters во время визита в Киев.По его словам, "Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя".Глава Форин-офис также заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву, выделяя ему ежегодно 3 миллиарда фунтов (порядка 3,7 млрд долларов). По словам Кэмерона, эта помощь будет предоставляться "так долго, пока это будет необходимо".Он также отметил, что недавно объявленный британским премьером Риши Сунаком пакет помощи в 500 млн фунтов стерлингов является крупнейшим из ранее предоставленных Великобританией на данный момент. По его словам, часть оборудования прибывает на Украину уже сегодня.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС Российской Федерации увеличат интенсивность ударов по объектам транспортной логистики на Украине и базам хранения иностранного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликтКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеПереброска вооружений на Украину начинается немедленно – Салливан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, в мире, оружие, поставки западного оружия украине, джеймс кэмерон, россия, безопасность, новости