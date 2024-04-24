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Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан
Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан
Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время. Об этом заявил советник президента США по... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T22:42
2024-04-24T22:42
сша
поставки западного оружия украине
джейк салливан
конгресс сша
ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он добавил, что в течение полугода Киев был вынужден нормировать боеприпасы и это стало причиной потери территорий. По словам Салливана, Белый дом рассчитывает, что средств в рамках выделенного США для Украины пакета, хватит на весь 2024 год.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии. Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план СШАНовый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков
https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html
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сша, поставки западного оружия украине, джейк салливан, конгресс сша, ракеты atacms
Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан

Белый дом: переброска военной помощи на Украину начинается немедленно

22:42 24.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент", - цитирует Салливана РИА Новости.
Он добавил, что в течение полугода Киев был вынужден нормировать боеприпасы и это стало причиной потери территорий. По словам Салливана, Белый дом рассчитывает, что средств в рамках выделенного США для Украины пакета, хватит на весь 2024 год.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии.
Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью.
Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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