https://crimea.ria.ru/20240424/perebroska-vooruzheniy-na-ukrainu-nachinaetsya-nemedlenno---sallivan-1136830617.html

Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан

Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан

Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время. Об этом заявил советник президента США по... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T22:42

2024-04-24T22:42

2024-04-24T22:42

сша

поставки западного оружия украине

джейк салливан

конгресс сша

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он добавил, что в течение полугода Киев был вынужден нормировать боеприпасы и это стало причиной потери территорий. По словам Салливана, Белый дом рассчитывает, что средств в рамках выделенного США для Украины пакета, хватит на весь 2024 год.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии. Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план СШАНовый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков

https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, поставки западного оружия украине, джейк салливан, конгресс сша, ракеты atacms