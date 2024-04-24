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Байден подписал пакет законов о помощи Украине

Байден подписал пакет законов о помощи Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Байден подписал пакет законов о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T18:04

2024-04-24T18:04

2024-04-24T18:24

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.По словам президента США, принятый пакет финансирования "обеспечивает жизненно необходимую поддержку партнерам США с тем, чтобы они могли защищать себя перед угрозами их суверенитету"."Путь этого документа на мой стол должен был быть более простым и более быстрым, но в конечном итоге... мы действовали сообща и добились этого", - подчеркнул Байден.Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на внеплановой субботней сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ракеты ATACMS сбиты над Черным моремНедосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22Ракеты ATACMS: чем они опасны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, поставки западного оружия украине, новости, конгресс сша