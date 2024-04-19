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Три ракеты ATACMS сбиты над Черным морем
Три ракеты ATACMS сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Три ракеты ATACMS сбиты над Черным морем
Три оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожены над Черным морем российской системой ПВО. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T07:29
2024-04-19T07:29
2024-04-19T07:29
министерство обороны рф
черное море
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
безопасность республики крым и севастополя
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Три оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожены над Черным морем российской системой ПВО. Об этом утром в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы ПВО, по предварительным данным, уничтожили воздушную цель в море. В городе никакие объекты инфраструктуры не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целейУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиРазгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
черное море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, белгородская область
Три ракеты ATACMS сбиты над Черным морем
Минобороны: три ракеты ATACMS сбиты нам Черным морем российской системой ПВО