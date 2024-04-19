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Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей
Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей
Российские военные уничтожили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T06:55
2024-04-19T06:55
2024-04-19T06:55
белгород
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в трех частных жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории четырех складских помещений.В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, уточнил глава региона.В Белгородском районе в селе Таврово в результате воздушной атаки со стороны ВСУ на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.Ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
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белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, происшествия
Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей
Над Белгородом и областью силы ПВО сбили 25 воздушных целей - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу, - написал в своем Telegram-канале Гладков. - По предварительный информации, пострадавших нет".
В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в трех частных жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории четырех складских помещений.
В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, уточнил глава региона.
В Белгородском районе в селе Таврово в результате воздушной атаки со стороны ВСУ на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.
Ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель
в море.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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