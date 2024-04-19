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Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей

Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Ночная атака ВСУ на Белгород: сбито 25 воздушных целей

Российские военные уничтожили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T06:55

2024-04-19T06:55

2024-04-19T06:55

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в трех частных жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории четырех складских помещений.В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, уточнил глава региона.В Белгородском районе в селе Таврово в результате воздушной атаки со стороны ВСУ на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.Ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, происшествия