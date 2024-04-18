https://crimea.ria.ru/20240418/novye-udary-vsu-po-khersonschine--goryat-lesa-i-raneny-lyudi-1136662893.html

Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди

Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди

В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T17:07

2024-04-18T17:07

2024-04-18T17:14

владимир сальдо

голая пристань

новости

херсонская область

новая каховка

обстрелы всу

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по данным губернатора, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке

голая пристань

херсонская область

новая каховка

алешки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, голая пристань, новости, херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, алешки