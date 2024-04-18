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Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:07
2024-04-18T17:07
2024-04-18T17:14
владимир сальдо
голая пристань
новости
херсонская область
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по данным губернатора, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
голая пристань
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, голая пристань, новости, херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, алешки
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
В результате обстрелов ВСУ в Алешках ранен мирный житель – Сальдо
17:07 18.04.2024 (обновлено: 17:14 18.04.2024)