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Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:07
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владимир сальдо
голая пристань
новости
херсонская область
новая каховка
обстрелы всу
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по данным губернатора, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
голая пристань
херсонская область
новая каховка
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владимир сальдо, голая пристань, новости, херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, алешки
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди

В результате обстрелов ВСУ в Алешках ранен мирный житель – Сальдо

17:07 18.04.2024 (обновлено: 17:14 18.04.2024)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"От обстрелов жилых кварталов Алешек со стороны украинских террористов пострадал один человек. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Обстрелы противника в Голопристанском округе привели к лесным пожарам на площади в 1,8 га", – написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным губернатора, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике.
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Владимир СальдоГолая ПристаньНовостиХерсонская областьНовая КаховкаОбстрелы ВСУАлешки
 
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