https://crimea.ria.ru/20240415/voditel-gazovoza-pogib-pri-atake-drona-vsu-po-gorlovke-1136574739.html

Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке

Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке

Водитель газовоза погиб при атаке украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T20:45

2024-04-15T20:45

2024-04-15T20:50

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

горловка

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель газовоза погиб при атаке украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, в течение дня украинские боевики 13 раз обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район. Всего выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, добавил Пушилин."Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, спортивный комплекс в Новотроицком, газовоз в Центрально-Городском районе Горловки", - уточнил глава ДНР.Ранее о сбросе с дрона неизвестного взрывного устройства на автозаправочную станцию в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ВСУ дважды ударили по району, в котором находилась АЗС. В результате атак есть погибший.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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