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Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
Водитель газовоза погиб при атаке украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T20:45
2024-04-15T20:50
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
горловка
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель газовоза погиб при атаке украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, в течение дня украинские боевики 13 раз обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район. Всего выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, добавил Пушилин."Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, спортивный комплекс в Новотроицком, газовоз в Центрально-Городском районе Горловки", - уточнил глава ДНР.Ранее о сбросе с дрона неизвестного взрывного устройства на автозаправочную станцию в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ВСУ дважды ударили по району, в котором находилась АЗС. В результате атак есть погибший.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
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РИА Новости Крым
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4.7
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, новости
Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке

ВСУ сбросили взрывчатку на газовоз в Горловке – погиб водитель

20:45 15.04.2024 (обновлено: 20:50 15.04.2024)
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоВСУ сбросили взрывчатку с дрона на грузовик в Горловке
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на грузовик в Горловке
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель газовоза погиб при атаке украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сегодня в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника погиб водитель газовоза, сотрудник "Республиканской топливной компании" ДНР", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, в течение дня украинские боевики 13 раз обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район. Всего выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, добавил Пушилин.
"Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, спортивный комплекс в Новотроицком, газовоз в Центрально-Городском районе Горловки", - уточнил глава ДНР.
Ранее о сбросе с дрона неизвестного взрывного устройства на автозаправочную станцию в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ВСУ дважды ударили по району, в котором находилась АЗС. В результате атак есть погибший.
ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинГорловкаБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияНовости
 
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