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В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
Среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила специалист-эксперт отдела... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T15:40
2025-01-30T15:40
крым
коронавирус
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
роспотребнадзор
виктория гудзь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Гудзь отметила, что сегодня в регионе практически не фиксируют сложные случаев заболевания коронавирусом и болезнь протекает намного легче, чем в период пандемии. А заболеваемость COVID-19 носит сезонный характер.Самым распространенным штаммом COVID-19, который циркулирует в республике, остается "Омикрон".В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова сообщила, что среди детей фиксируются единичные случаи заболевания коронавирусом.На протяжении 2020 и 2021 годов в Крыму и по всей России активно шло формирования коллективного иммунитета граждан к COVID-19.Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России. Медики зафиксировали на 12,9% больше случаев, чем неделей ранее.В Крыму за неделю зарегистрировали 7634 заболевших, а в Севастополе – 2210, что не превысило эпидпорог по обоим регионам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантинеВ ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
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РИА Новости Крым
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крым, коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, роспотребнадзор, виктория гудзь, новости крыма
В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19

В Крыму сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу – Роспотребнадзор

15:40 30.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пациента
Медицинский работник проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.

"Формируется определенный уровень иммунитета. На сегодняшний день коронавирус можно отнести к обычным острым респираторным вирусным инфекциям", – сказала она.

Гудзь отметила, что сегодня в регионе практически не фиксируют сложные случаев заболевания коронавирусом и болезнь протекает намного легче, чем в период пандемии. А заболеваемость COVID-19 носит сезонный характер.
Самым распространенным штаммом COVID-19, который циркулирует в республике, остается "Омикрон".
В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова сообщила, что среди детей фиксируются единичные случаи заболевания коронавирусом.
На протяжении 2020 и 2021 годов в Крыму и по всей России активно шло формирования коллективного иммунитета граждан к COVID-19.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России. Медики зафиксировали на 12,9% больше случаев, чем неделей ранее.
В Крыму за неделю зарегистрировали 7634 заболевших, а в Севастополе – 2210, что не превысило эпидпорог по обоим регионам.
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