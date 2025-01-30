https://crimea.ria.ru/20250130/v-krymu-ustanovlen-kollektivnyy-immunitet-k-covid-19-1143805262.html

В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19

В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19

Среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила специалист-эксперт отдела... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T15:40

2025-01-30T15:40

2025-01-30T15:40

крым

коронавирус

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роспотребнадзор

виктория гудзь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Гудзь отметила, что сегодня в регионе практически не фиксируют сложные случаев заболевания коронавирусом и болезнь протекает намного легче, чем в период пандемии. А заболеваемость COVID-19 носит сезонный характер.Самым распространенным штаммом COVID-19, который циркулирует в республике, остается "Омикрон".В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова сообщила, что среди детей фиксируются единичные случаи заболевания коронавирусом.На протяжении 2020 и 2021 годов в Крыму и по всей России активно шло формирования коллективного иммунитета граждан к COVID-19.Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России. Медики зафиксировали на 12,9% больше случаев, чем неделей ранее.В Крыму за неделю зарегистрировали 7634 заболевших, а в Севастополе – 2210, что не превысило эпидпорог по обоим регионам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантинеВ ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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