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Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T07:58
2025-02-20T07:58
2025-02-20T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома.Он также озвучил намерение заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. Заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.Кроме того, американский лидер проинформировал о желании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с ним. По данным Трампа, они планируют прибыть в Вашингтон в ближайшее время.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнениеРоссия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинЗеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, украина, сша, в мире, политика, деньги, западная помощь украине, новости
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
Трамп: пора выяснить, куда делись деньги на помощь Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома.
"Я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине",— цитирует американского президента РИА Новости.
Он также озвучил намерение заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. Заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.
Кроме того, американский лидер проинформировал о желании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с ним. По данным Трампа, они планируют прибыть в Вашингтон в ближайшее время.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов"
и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.
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