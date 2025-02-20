Рейтинг@Mail.ru
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/kuda-kiev-del-amerikanskie-dengi--tramp-prosit-otcheta-1144329512.html
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T07:58
2025-02-20T07:58
дональд трамп
украина
сша
в мире
политика
деньги
западная помощь украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143568498_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_c2096562aebf4e961d27c2d6f5bc4f07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома.Он также озвучил намерение заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. Заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.Кроме того, американский лидер проинформировал о желании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с ним. По данным Трампа, они планируют прибыть в Вашингтон в ближайшее время.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнениеРоссия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинЗеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143568498_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_738ba05499b0bda79b855ae58bf3ff6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, украина, сша, в мире, политика, деньги, западная помощь украине, новости
Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета

Трамп: пора выяснить, куда делись деньги на помощь Киеву

07:58 20.02.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома.
"Я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине",— цитирует американского президента РИА Новости.
Он также озвучил намерение заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. Заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.
Кроме того, американский лидер проинформировал о желании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с ним. По данным Трампа, они планируют прибыть в Вашингтон в ближайшее время.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
 
Дональд ТрампУкраинаСШАВ миреПолитикаДеньгиЗападная помощь УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:58Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета
07:36В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов
07:17В Керчи приостановят подачу газа
07:04Три беспилотника уничтожили над Крымом
06:52Оружие Победы: пистолет-пулемет Шпагина – инфографика
06:39Удары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывы
06:25Орбиту МКС подняли на 3,4 километра
06:10Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
23:32Четыре беспилотника сбили над Крымом
22:42Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день
22:25Рейд закрыли в Севастополе
22:15Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
21:56В Бахчисарайском районе закончили первый этап реконструкции набережной
21:31Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
21:05Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину
20:48Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
20:33Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки
20:05В Севастополе простились с двумя героями СВО
Лента новостейМолния