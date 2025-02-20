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Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета

Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета

Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T07:58

2025-02-20T07:58

2025-02-20T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Киеву пора отчитаться, куда делись выделенные США деньги. Это и другие заявления президент США Дональд Трамп сделал пулу журналистов Белого дома.Он также озвучил намерение заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. Заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.Кроме того, американский лидер проинформировал о желании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу с ним. По данным Трампа, они планируют прибыть в Вашингтон в ближайшее время.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнениеРоссия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинЗеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, украина, сша, в мире, политика, деньги, западная помощь украине, новости