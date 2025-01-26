В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19
В ЦРУ признали вирус COVID-19 искусственно выведенным в лаборатории Уханя
10:55 26.01.2025 (обновлено: 11:04 26.01.2025)
Коронавирус
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В ЦРУ опубликовали отчет, в котором признали, что вирус COVID-19 был выведен лабораторным способом. Об этом со ссылкой на отчет ведомства сообщает The New York Times .
"Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, давно поддерживал гипотезу об утечке из лаборатории. Он сказал, что это важная разведывательная информация, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", - говорится в статье.
Ранее на протяжении нескольких лет аналитики ЦРУ заявляли, что у них недостаточно информации для выводов о том, возник ли вирус COVID-19 естественным образом на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань или был выведен искусственно. Теперь в ведомстве изменили свою позицию.
При этом в ЦРУ не поступало никаких новых данных, а новые выводы сделаны на основе более тщательного анализа имеющихся фатов и доказательств, уточняют авторы публикации.
"По словам людей, знакомых с работой агентства, анализ отчасти основан на более тщательном изучении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань до начала пандемии", - говорится в статье.
Провести новую секретную проверку в последние дни своего пребывания на посту распорядился советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Решение о рассекречивании и публикации нового анализа было принято новым директором ведомства Джоном Рэтклиффом. В четверг, 23 января, сразу после приведения к присяге Рэтклифф заявил, что изучение происхождения COVID-19 является приоритетом "номер один".
О том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) возглавит бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, Дональд Трамп заявил еще в ноябре, во время избирательной кампании. По словам Трампа, он должен обеспечивать "мир с помощью силы". Тогда же были определены кандидаты на ключевые посты в правительстве Трампа.
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