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В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T10:00

2025-02-20T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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