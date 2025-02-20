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В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
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россия, крым, новости крыма, сергей аксенов, экономика крыма, крымский бизнес, предпринимательство, господдержка
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

В Крыму на нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" выделят 95 млн рублей

10:00 20.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.
На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.
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РоссияКрымНовости КрымаСергей АксеновЭкономика КрымаКрымский бизнесПредпринимательствоГосподдержка
 
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