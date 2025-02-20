https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-napravyat-95-mln-rubley-na-novyy-natsproekt-1144330672.html
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T10:00
2025-02-20T10:00
2025-02-20T10:00
россия
крым
новости крыма
сергей аксенов
экономика крыма
крымский бизнес
предпринимательство
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_12e9d284f55311218cdd429bf19f87c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_933f7f523321c4ffaa5dac274b5cbd83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, новости крыма, сергей аксенов, экономика крыма, крымский бизнес, предпринимательство, господдержка
В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
В Крыму на нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" выделят 95 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.
На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: