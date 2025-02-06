https://crimea.ria.ru/20250206/na-novyy-natsproekt-v-krymu-vydelyat-24-mlrd-rubley-1143942013.html

На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей

На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей

Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T09:00

2025-02-06T09:00

2025-02-06T09:00

нацпроекты в россии

сергей аксенов

совет министров рк

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121925505_0:141:3151:1913_1920x0_80_0_0_33daddb42c9843b07f2a9c1174f385e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. По данным главы республики, в рамках проекта планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта. Также будет проведен капитальный ремонт 17 объектов. Это пять врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Кроме того, планируется приобретение 51 единицы медицинского оборудования в две организации, оказывающие первичную медпомощь, и 46 автомобилей для 18 медицинских организаций. Также глава республики сообщил, что продолжится работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом. А еще откроются два центра здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний. Благодаря нацпроекту планируется снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, сообщил глава республики. "Напомню, что с 2019 по 2024 год был реализован национальный проект "Здравоохранение". За этот период приобретено 1380 единиц медоборудования, построено 100 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, отремонтировано 41 здание и подразделение медорганизаций, закуплено 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов", - заключил Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым благоустроят за восемь миллиардов рублейБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жильяПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

https://crimea.ria.ru/20250130/krym-poluchil-pochti-mlrd-na-realizatsiyu-natsproekta-molodezh-i-deti-1143796980.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в россии, сергей аксенов, совет министров рк, крым, новости крыма, общество