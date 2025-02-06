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На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей
На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025
На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей
Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T09:00
2025-02-06T09:00
нацпроекты в россии
сергей аксенов
совет министров рк
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. По данным главы республики, в рамках проекта планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта. Также будет проведен капитальный ремонт 17 объектов. Это пять врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Кроме того, планируется приобретение 51 единицы медицинского оборудования в две организации, оказывающие первичную медпомощь, и 46 автомобилей для 18 медицинских организаций. Также глава республики сообщил, что продолжится работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом. А еще откроются два центра здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний. Благодаря нацпроекту планируется снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, сообщил глава республики. "Напомню, что с 2019 по 2024 год был реализован национальный проект "Здравоохранение". За этот период приобретено 1380 единиц медоборудования, построено 100 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, отремонтировано 41 здание и подразделение медорганизаций, закуплено 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов", - заключил Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым благоустроят за восемь миллиардов рублейБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жильяПочти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
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нацпроекты в россии, сергей аксенов, совет министров рк, крым, новости крыма, общество
На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей

На новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" в Крыму выделят 2,4 млрд рублей

09:00 06.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Продолжительная и активная жизнь" - так называется новый национальный проект, на реализацию которого в нашей республике в текущем году предусмотрено более 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным главы республики, в рамках проекта планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта.
Также будет проведен капитальный ремонт 17 объектов. Это пять врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
Кроме того, планируется приобретение 51 единицы медицинского оборудования в две организации, оказывающие первичную медпомощь, и 46 автомобилей для 18 медицинских организаций. Также глава республики сообщил, что продолжится работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом.
А еще откроются два центра здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний. Благодаря нацпроекту планируется снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, сообщил глава республики.
"Напомню, что с 2019 по 2024 год был реализован национальный проект "Здравоохранение". За этот период приобретено 1380 единиц медоборудования, построено 100 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, отремонтировано 41 здание и подразделение медорганизаций, закуплено 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов", - заключил Сергей Аксенов.
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Нацпроекты в РоссииСергей АксеновСовет министров РККрымНовости КрымаОбщество
 
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