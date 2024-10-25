https://crimea.ria.ru/20241025/pochti-milliard-rubley-poluchil-krym-v-ramkakh-natsproekta-kultura-1141356230.html

Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура" - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T18:14

2024-10-25T18:14

2024-10-25T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина."В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года модернизированы и оснащены учреждения культуры на общую сумму 947 млн рублей", - сказала она.По словам Манежиной, в целом за 10 лет отрасль культуры в республике фундаментально преобразилась – возрождаются знаковые объекты культуры и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.Она уточнила, что в рамках новых проектов продолжится реализация основных направлений по модернизации, техническому оснащению, развитию сети учреждений и государственной поддержки отрасли культуры.В городах и районах Крыма сегодня насчитывается 1397 учреждений культуры, в сфере трудится 6500 человек, отметила министр.Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаМузей региональной истории построят в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, татьяна манежина, минкульт крыма, общество, культура, новости крыма