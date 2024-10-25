Рейтинг@Mail.ru
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура" - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/pochti-milliard-rubley-poluchil-krym-v-ramkakh-natsproekta-kultura-1141356230.html
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура" - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T18:14
2024-10-25T18:14
крым
татьяна манежина
минкульт крыма
общество
культура
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137568232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_571f64ded5e7ddec72983e2b9e9ca5fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина."В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года модернизированы и оснащены учреждения культуры на общую сумму 947 млн рублей", - сказала она.По словам Манежиной, в целом за 10 лет отрасль культуры в республике фундаментально преобразилась – возрождаются знаковые объекты культуры и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.Она уточнила, что в рамках новых проектов продолжится реализация основных направлений по модернизации, техническому оснащению, развитию сети учреждений и государственной поддержки отрасли культуры.В городах и районах Крыма сегодня насчитывается 1397 учреждений культуры, в сфере трудится 6500 человек, отметила министр.Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаМузей региональной истории построят в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137568232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1958ae0a185128a8995347d84bcd46bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, татьяна манежина, минкульт крыма, общество, культура, новости крыма
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"

Крым получил 947 миллионов рублей на модернизацию и оснащение учреждений культуры

18:14 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина.
"В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года модернизированы и оснащены учреждения культуры на общую сумму 947 млн рублей", - сказала она.
По словам Манежиной, в целом за 10 лет отрасль культуры в республике фундаментально преобразилась – возрождаются знаковые объекты культуры и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.
"Напоминаю, что с 1 января 2025 года начнется реализация Национального проекта "Семья", в структуру которого входит федеральный проект "Семейные ценности" и инфраструктура "Культуры", а также национального проекта "Молодежь и дети" с федеральным проектом "Мы вместе", - сказала она.
Она уточнила, что в рамках новых проектов продолжится реализация основных направлений по модернизации, техническому оснащению, развитию сети учреждений и государственной поддержки отрасли культуры.
В городах и районах Крыма сегодня насчитывается 1397 учреждений культуры, в сфере трудится 6500 человек, отметила министр.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму
Симферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
Музей региональной истории построят в Крыму
 
КрымТатьяна МанежинаМинкульт КрымаОбществоКультураНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
19:59Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
19:41ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
19:25Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
19:04Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
18:49В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
18:27В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции
18:14Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
17:58Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
17:49Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
17:45"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею
17:36Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
17:23На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
17:12Как ответит Россия на высылку посла из Польши
16:58Армянск и Керчь остались без воды
16:44Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты
16:34Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"
16:22Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
16:11Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС
15:55Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
Лента новостейМолния