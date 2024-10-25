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Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура" - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T18:14
2024-10-25T18:14
2024-10-25T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина."В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года модернизированы и оснащены учреждения культуры на общую сумму 947 млн рублей", - сказала она.По словам Манежиной, в целом за 10 лет отрасль культуры в республике фундаментально преобразилась – возрождаются знаковые объекты культуры и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.Она уточнила, что в рамках новых проектов продолжится реализация основных направлений по модернизации, техническому оснащению, развитию сети учреждений и государственной поддержки отрасли культуры.В городах и районах Крыма сегодня насчитывается 1397 учреждений культуры, в сфере трудится 6500 человек, отметила министр.Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаМузей региональной истории построят в Крыму
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крым, татьяна манежина, минкульт крыма, общество, культура, новости крыма
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
Крым получил 947 миллионов рублей на модернизацию и оснащение учреждений культуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. С 2019 года на модернизацию и оснащение учреждений культуры в рамках нацпроекта "Культура" Республика Крым получила 947 миллионов рублей. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина.
"В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года модернизированы и оснащены учреждения культуры на общую сумму 947 млн рублей", - сказала она.
По словам Манежиной, в целом за 10 лет отрасль культуры в республике фундаментально преобразилась – возрождаются знаковые объекты культуры и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.
"Напоминаю, что с 1 января 2025 года начнется реализация Национального проекта "Семья", в структуру которого входит федеральный проект "Семейные ценности" и инфраструктура "Культуры", а также национального проекта "Молодежь и дети" с федеральным проектом "Мы вместе", - сказала она.
Она уточнила, что в рамках новых проектов продолжится реализация основных направлений по модернизации, техническому оснащению, развитию сети учреждений и государственной поддержки отрасли культуры.
В городах и районах Крыма сегодня насчитывается 1397 учреждений культуры, в сфере трудится 6500 человек, отметила министр.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил
, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры
, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
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