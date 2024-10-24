https://crimea.ria.ru/20241024/simferopol-khotyat-sdelat-tsentrom-tranzitnogo-turizma-v-krymu-1141282725.html

Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму

Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму

Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра транзитного туризма в Симферополе. Это будет интересно, в частности, тем туристам, которые... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T06:05

2024-10-24T06:05

2024-10-24T06:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Власти Крыма рассматривают концепцию проекта по созданию центра транзитного туризма в Симферополе. Это будет интересно, в частности, тем туристам, которые предпочитают пляжному отдыху в высокий сезон экскурсионные туры в межсезонье. Об этом РИА Новости Крым рассказал замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров. В межсезонье немало туристов, которые интересуются путешествиями по Крыму. А из Симферополя легче всего переместиться во все концы полуострова. Именно поэтому и возникла идея такого проекта.С позиции потребителя проживать в разных районах Крыма и "переезжать с чемоданом" изо дня в день - это не совсем комфортно. К тому же, могут возникнуть дополнительные издержки, связанные с проживанием экскурсоводов и водителей, отметил он.Симферополь обладает привлекательностью логистического центра, это "ворота Крыма", здесь есть железнодорожный вокзал, несколько автовокзалов, в перспективе возобновит свою работу аэропорт. Крымская столица может стать "драйвером развития нового турпродукта в регионе", считает собеседник.Идея проекта в первую очередь рассчитана на туристов, интересующихся культурой, историей, религией, гастрономией, винным туризмом, которые любят посещать различные экскурсии и предпочтут им отдых на пляже.По его словам, в целом, портрет туриста в России меняется. Открывается много культурно-познавательных, исторических, патриотических маршрутов. Люди уходят от исключительно пляжного отдыха. Проводится немало кольцевых экскурсий или так называемых "экскурсий-кругосветок". При этом у Крыма в этом плане намного больше преимуществ, поскольку "фактически за пять дней человеку удастся увидеть все ключевые достопримечательности полуострова и получить массу впечатлений"."Выстраивание нового турпотока поможет сделать серьезные шаги к уходу от сезонности. К тому же, данного рода проекты подразумевают развитие городской инфраструктуры, общественных территорий, строительство дополнительных развлекательных торговых центров", - отметил Тынчеров. И уточнил, что пока рано говорить о строительстве новых средств размещения в крымской столице, на данный момент речь идет только о существующей базе гостиниц.Для муниципалитета это тоже "полезная история", так это уже не однодневные туры из курортных городов, а с проживанием в Симферополе, где туристы тоже будут тратить деньги, что в том числе, будет "влиять на конкурентное ценообразование", убежден представитель профильного министерства.Отвечая на вопрос, как скоро проект воплотится в жизнь, Тынчеров предположил, что на это потребуется "от трех лет", сейчас идет выстраивание цепочек взаимодействия, формирование турпакета, а это тоже займет время. При этом он не исключил, что первые регулярные автобусные туры в рамках проекта по созданию центра транзитного туризма в Симферополе состоятся уже следующей осенью.Ранее сообщалось, что в Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, сообщил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что посмотреть в Симферополе – инфографика"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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