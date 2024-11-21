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Зачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма

Зачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Зачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма

Заявление Владимира Зеленского о неспособности вернуть Крым военным путем доказывает, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T11:32

2024-11-21T11:32

2024-11-21T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Заявление Владимира Зеленского о неспособности вернуть Крым военным путем доказывает, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с Россией США и Джо Байдена, прежде чем бежать в Европу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его мнению, "прозрение, которое снизошло на Зеленского", означает, что он готовится бежать, уже хорошо понимая исход конфликта и риски для себя."Осознавая, что ситуация критическая и ему ничего не остается, как сбегать из Украины через какое-то время, он пытается показать, что осознает невозможность военной победы", – считает Шатров.Больше того, Зеленский готовится обвинить в конфликте с Россией США и прежде всего проигравших выборы демократов, на которых он делал большие ставки, полагает эксперт.По его мнению, бежать из Украины Зеленский будет в Европу, и сейчас он присматривается, какую страну выбрать. Причем делает это изощренным образом: прислушиваясь к риторике европейских лидеров после каждого очередного удара ВСУ по территории России, считает политолог.Удар по Брянской области ракетами ATACMS сразу после того, как Байден разрешил Украине бить вглубь РФ дальнобойным вооружением НАТО – один из эпизодов такой "игры в поддавки с европейцами", отметил он."Таким образом Зеленский им показывает, что сам-то он последователен. При этом ищет для себя тихую гавань, в которой будет, когда придется бежать из Киева. И выбирает, будет это Великобритания или Франция, или что-то еще. Реагирует на риторику тех и других и продает себя. То есть, идет аукцион", – заключил эксперт.Накануне Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Fox News признал, что у Украины нет сил "с оружием в руках дойти до границ 1991 года" и вернуть Крым.Ранее он публично высказал обиду на НАТО за то, что Украину отказываются брать в состав альянса, тогда как "украинцы защищают весь коллективный образ жизни в Европе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, новости, владимир зеленский, украина, нато, сша, политика, крым