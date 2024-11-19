ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS
В Брянской области ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS военный объект – Минобороны
15:00 19.11.2024 (обновлено: 15:27 19.11.2024)
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что пять ракет сбиты, одна была повреждена.
"Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
В сводке военного ведомства за 19 ноября сообщалось, что силы ПВО сбили пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer. Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.
По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
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