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ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS

ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 19.11.2024

ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:00

2024-11-19T15:00

2024-11-19T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что пять ракет сбиты, одна была повреждена.По данным ведомства, фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.В сводке военного ведомства за 19 ноября сообщалось, что силы ПВО сбили пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer. Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять баллистических ракет сбиты силами ПВОРешение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит МоскваОтвет будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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