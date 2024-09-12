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Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине
Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T19:46
2024-09-12T19:55
владимир путин (политик)
нато
политика
коллективный запад
новости сво
украина
оружие
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте. Об этом заявил президент России Путин, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.По его словам, это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. "Это данные только со спутников Евросоюза, либо США, в общем, с натовских спутников", - цитирует президента РИА Новости."Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил глава российского государства.Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО координирует удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетБайден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружиемРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
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владимир путин (политик), нато, политика, коллективный запад, новости сво, украина, оружие, поставки западного оружия украине, новости
Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине

Страны НАТО принимают решение о прямом участии альянса в конфликте на Украине - Путин

19:46 12.09.2024 (обновлено: 19:55 12.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте. Об этом заявил президент России Путин, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.
"Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт", - указал в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.
По его словам, это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает.
"Это данные только со спутников Евросоюза, либо США, в общем, с натовских спутников", - цитирует президента РИА Новости.
"Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил глава российского государства.
Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО координирует удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.
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