https://crimea.ria.ru/20240912/putin-nato-prinimaet-reshenie-o-pryamom-uchastii-v-konflikte-na-ukraine-1140312146.html

Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине

Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T19:46

2024-09-12T19:46

2024-09-12T19:55

владимир путин (политик)

нато

политика

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оружие

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не разрешение Украине наносить удары по России, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте. Об этом заявил президент России Путин, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.По его словам, это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. "Это данные только со спутников Евросоюза, либо США, в общем, с натовских спутников", - цитирует президента РИА Новости."Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил глава российского государства.Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО координирует удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетБайден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружиемРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль

https://crimea.ria.ru/20240912/vystuplenie-putina-na-mezhdunarodnom-forume-obedinennykh-kultur---glavnoe-1140311410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нато, политика, коллективный запад, новости сво, украина, оружие, поставки западного оружия украине, новости