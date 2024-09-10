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Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием
Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T15:32
2024-09-10T15:32
политика
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великобритания
коллективный запад
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энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины - ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", - сообщил журналистам на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения."Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу", - отметил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240827/doktrina-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-utochnyaetsya---lavrov-1139911276.html
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политика, сша, великобритания, коллективный запад, россия, оружие, новости, энтони блинкен, джозеф байден, президент сша (joseph biden), кир стармер
Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием

Байден и Стармер в пятницу обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по РФ - Блинкен

15:32 10.09.2024
 
© AP Photo Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины - ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", - сообщил журналистам на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения.
"Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу", - отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Дополняется
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
 
ПолитикаСШАВеликобританияКоллективный ЗападРоссияОружиеНовостиЭнтони БлинкенДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Кир Стармер
 
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