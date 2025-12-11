Рейтинг@Mail.ru
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, но все они успешно пресекаются. Безопасность информации обеспечена в полном объеме, подчеркнули в Минобороны.Ранее в Минцифры опровергли фейк об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max.Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк

16:35 11.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
"Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
В оборонном ведомстве уточнили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, но все они успешно пресекаются. Безопасность информации обеспечена в полном объеме, подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Минцифры опровергли фейк об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max.
Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.
