Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк

Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк

Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Появившиеся в интернете сообщения о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, но все они успешно пресекаются. Безопасность информации обеспечена в полном объеме, подчеркнули в Минобороны.Ранее в Минцифры опровергли фейк об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max.Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограниченииНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольныхРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

