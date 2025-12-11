https://crimea.ria.ru/20251211/kommunalschiki-sevastopolya-stali-liderami-prestizhnoy-premii-rossii-1151587096.html

Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России

2025-12-11T17:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Государственное бюджетной учреждение "Парки и скверы", подведомственное департаменту городского хозяйства Севастополя, стало обладателем бронзового диплома XVI Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольскому учреждению награда досталась за реставрацию скульптурной композиции "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный. Это стало "признанием кропотливой работы по сохранению исторического облика города", написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, в этом году на премию претендовало свыше 200 работ из 16 городов страны, всего наград вручили 104. Церемония чествования победителей состоялась в Центральном доме архитектора в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому

