Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
2025-12-11T17:15
2025-12-11T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Государственное бюджетной учреждение "Парки и скверы", подведомственное департаменту городского хозяйства Севастополя, стало обладателем бронзового диплома XVI Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольскому учреждению награда досталась за реставрацию скульптурной композиции "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный. Это стало "признанием кропотливой работы по сохранению исторического облика города", написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, в этом году на премию претендовало свыше 200 работ из 16 городов страны, всего наград вручили 104. Церемония чествования победителей состоялась в Центральном доме архитектора в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому
Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России

"Парки и скверы" Севастополя награждены диплом Национальной премии России

17:15 11.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Государственное бюджетной учреждение "Парки и скверы", подведомственное департаменту городского хозяйства Севастополя, стало обладателем бронзового диплома XVI Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастопольскому учреждению награда досталась за реставрацию скульптурной композиции "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный.
Это стало "признанием кропотливой работы по сохранению исторического облика города", написал Развожаев в своем Telegram-канале.
"Наш проект победил в номинации "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия, воссоздания памятника садово-паркового искусства", – уточнил глава города.
По его словам, в этом году на премию претендовало свыше 200 работ из 16 городов страны, всего наград вручили 104. Церемония чествования победителей состоялась в Центральном доме архитектора в Москве.
