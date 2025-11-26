https://crimea.ria.ru/20251126/v-sudake-poyavitsya-pervyy-v-gorode-pamyatnik-geroyam-svo-1151204992.html

В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО

В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО

- Ашот Серобович, как вас представить - меценат, волонтер, бизнесмен?.. РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T18:19

2025-11-26T18:19

2025-11-26T18:19

эксклюзивы риа новости крым

крым

судак

волонтеры

волонтеры крыма

помощь бойцам сво

памятники героям сво в крыму

общество

памятники

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151001892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f86f96824a4d653fe15c202d1ad79874.jpg

- Ашот Серобович, как вас представить - меценат, волонтер, бизнесмен?..- Да никак. Просто напиши, что я - гражданин России.Итак, в Судаке строят мемориал в честь бойцов спецоперации. Идейным вдохновителем, автором и куратором проекта, на чьи средства возводится памятник, стал местный житель, гражданин России Ашот Саргсян.Из Армении в Россию он перебрался в 1997 году. Из-за личной трагедии. В Судак из подмосковного Ступино приехал после Крымской весны. В Крыму живут его друзья и родственники, близкие по крови и духу люди. Также на крымской земле, под Керчью, в годы Великой Отечественной войны в составе армянской дивизии воевал его дед. И погиб.Память каждой семьи и всей страныОн и сам не понаслышке знает, что такое война. Прошел Карабах. Ему тогда едва исполнилось 20 лет. После армии был, только женился."Надо было идти, вот и пошел. Очень хорошо помню рассказы старших о том, как западных армян резали турки. И что, мне надо было сидеть, ждать, пока они придут в мой дом? Не тот я человек. Четыре года был на войне", - делится Ашот Серобович, уточняя, что его сын служит в армянской армии.- А почему решили установить в Судаке памятник героям спецоперации?..- Я просто думаю, что это нужно всем. Сотни судакчан сейчас находятся в зоне СВО. И даст Бог, когда конфликт кончится, здесь, у памятника, будут проходить праздники в честь нашей победы! Память бесценна. Поскольку я знаю, что такое война, то это самое малое, что могу сделать для ребят, которые сегодня там. Нет, я не волонтер, как пишут некоторые журналисты, но по возможности, помогаю госпиталям, в том числе и полевому, на Херсонском направлении.Помолчав, Ашот Серобович добавляет, что в зоне проведения спецоперации сейчас находятся его племянники и двоюродный брат.Однажды, оказавшись за "ленточкой", он увидел раненых парней, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться, едва очухавшись, смеялись и шутили, подбадривали друг друга.Силами друзей и по благословению Армянской церквиПервый в Судаке памятник героям СВО появится почти на въезде в город, в сквере на улице Коммунальной. Рядом – большая школа, скейтпарк, спортивно-оздоровительный комплекс.Двухметровая фигура солдата выполнена из стекловолокна, стела и облицовка памятника – гранитные. Ночью подсветка оживляет стрелы, наполняет огнем красную звезду и делает ярче медаль участнику СВО, надпись "ZOV" и слова: "Мужественным участникам СВО честь и слава". Позже тут будут реять флаги России, Крыма и Судака. Возможно, чуть дальше появится фонтан. Благоустройство территории уже согласовано с администрацией города.За поддержкой идеи Саргсян отправился к местным властям – главе администрации Кириллу Чебышеву – ветерану СВО и его заместителю Вазгену Карапетяну, а также к депутату крымского парламента Армену Мартояну (позывной "Самвел"). Выделение территории под монумент согласовали без лишних проволочек."Архитектор – мой друг Меружан Петросян. Фигуру привезли из Ростова. Это подарок еще одного моего друга Гургена Абрамяна. Помогает мне со строительными работами тоже мой друг и однофамилец Карен Саргсян", - перечисляет собеседник. И уточняет, что мэр принимает в этом проекте самое активное участие, "сам сюда приезжает в выходные, смотрит - что ему нравится, а что - нет. Так, фигура солдата была установлена именно по его просьбе. Изначально авторы проекта думали установить только стелу и гранитную медаль.Кстати, это уже второй памятник, установленный в городе силами Ашота Серобовича и его друзей. Так, здесь же, на улице Коммунальной, через дорогу от памятника героям СВО – сквер с мемориалом дважды Герою Советского Союза, гвардии подполковнику, военному летчику Нельсону Степаняну, освобождавшему Судак от фашистов весной 1944-го. Этот памятник был торжественно открыт 14 апреля 2025 года.Ни одно свое дело Саргсян не начинает без благословения архимандрита Тарона, настоятеля монастыря Сурб Хач. Помогает отец Тарон и сейчас.Торжественное открытие памятника Героям СВО планируют уже в декабре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуВ Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской веснеПамятник погибшим военкорам появится в Мелитополе

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, судак, волонтеры, волонтеры крыма, помощь бойцам сво, памятники героям сво в крыму, общество, памятники, новости крыма