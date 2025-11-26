В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
Житель Судака Ашот Саргсян и его друзья строят в городе первый мемориал в честь героев СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмянский волонтер Ашот Саргсян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
- Ашот Серобович, как вас представить - меценат, волонтер, бизнесмен?..
- Да никак. Просто напиши, что я - гражданин России.
Итак, в Судаке строят мемориал в честь бойцов спецоперации. Идейным вдохновителем, автором и куратором проекта, на чьи средства возводится памятник, стал местный житель, гражданин России Ашот Саргсян.
Из Армении в Россию он перебрался в 1997 году. Из-за личной трагедии. В Судак из подмосковного Ступино приехал после Крымской весны. В Крыму живут его друзья и родственники, близкие по крови и духу люди. Также на крымской земле, под Керчью, в годы Великой Отечественной войны в составе армянской дивизии воевал его дед. И погиб.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
Память каждой семьи и всей страны
"Мой дед отправился воевать, когда ему было почти 60 лет. Наша семья с территории Западной Армении. И он видел геноцид, знал, как это страшно. И если бы тогда Советский Союз проиграл, ни одного армянина бы не осталось. Он, как и, в принципе, все бойцы армянской дивизии, это понимал", - рассказывает собеседник.
Он и сам не понаслышке знает, что такое война. Прошел Карабах. Ему тогда едва исполнилось 20 лет. После армии был, только женился.
"Надо было идти, вот и пошел. Очень хорошо помню рассказы старших о том, как западных армян резали турки. И что, мне надо было сидеть, ждать, пока они придут в мой дом? Не тот я человек. Четыре года был на войне", - делится Ашот Серобович, уточняя, что его сын служит в армянской армии.
- А почему решили установить в Судаке памятник героям спецоперации?..
- Я просто думаю, что это нужно всем. Сотни судакчан сейчас находятся в зоне СВО. И даст Бог, когда конфликт кончится, здесь, у памятника, будут проходить праздники в честь нашей победы! Память бесценна. Поскольку я знаю, что такое война, то это самое малое, что могу сделать для ребят, которые сегодня там. Нет, я не волонтер, как пишут некоторые журналисты, но по возможности, помогаю госпиталям, в том числе и полевому, на Херсонском направлении.
Помолчав, Ашот Серобович добавляет, что в зоне проведения спецоперации сейчас находятся его племянники и двоюродный брат.
Однажды, оказавшись за "ленточкой", он увидел раненых парней, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться, едва очухавшись, смеялись и шутили, подбадривали друг друга.
"Все там от души происходит, друг за друга горой стоят, и не там двуличных, подлых нет. Это больше, чем братство. И у нас так было, в первых Карабахский", - говорит он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмянский волонтер Ашот Саргсян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Армянский волонтер Ашот Саргсян
Силами друзей и по благословению Армянской церкви
Первый в Судаке памятник героям СВО появится почти на въезде в город, в сквере на улице Коммунальной. Рядом – большая школа, скейтпарк, спортивно-оздоровительный комплекс.
Двухметровая фигура солдата выполнена из стекловолокна, стела и облицовка памятника – гранитные. Ночью подсветка оживляет стрелы, наполняет огнем красную звезду и делает ярче медаль участнику СВО, надпись "ZOV" и слова: "Мужественным участникам СВО честь и слава". Позже тут будут реять флаги России, Крыма и Судака. Возможно, чуть дальше появится фонтан. Благоустройство территории уже согласовано с администрацией города.
"Идея поставить этот памятник возникла 9 Мая. Обычно ведь как? Памятники ставят павшим героям, а у меня родилась идея открыть его всем бойцам СВО – и погибшим, и живым. Тем, кто, оставив свои семьи, отправился на фронт, встал на защиту Родины", - рассуждает собеседник.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
За поддержкой идеи Саргсян отправился к местным властям – главе администрации Кириллу Чебышеву – ветерану СВО и его заместителю Вазгену Карапетяну, а также к депутату крымского парламента Армену Мартояну (позывной "Самвел"). Выделение территории под монумент согласовали без лишних проволочек.
"Архитектор – мой друг Меружан Петросян. Фигуру привезли из Ростова. Это подарок еще одного моего друга Гургена Абрамяна. Помогает мне со строительными работами тоже мой друг и однофамилец Карен Саргсян", - перечисляет собеседник. И уточняет, что мэр принимает в этом проекте самое активное участие, "сам сюда приезжает в выходные, смотрит - что ему нравится, а что - нет. Так, фигура солдата была установлена именно по его просьбе. Изначально авторы проекта думали установить только стелу и гранитную медаль.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориал в честь бойцов спецоперации в Судаке
Кстати, это уже второй памятник, установленный в городе силами Ашота Серобовича и его друзей. Так, здесь же, на улице Коммунальной, через дорогу от памятника героям СВО – сквер с мемориалом дважды Герою Советского Союза, гвардии подполковнику, военному летчику Нельсону Степаняну, освобождавшему Судак от фашистов весной 1944-го. Этот памятник был торжественно открыт 14 апреля 2025 года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал дважды Герою Советского Союза, гвардии полковнику, военному летчику Нельсону Степаняну в Судаке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориал дважды Герою Советского Союза, гвардии полковнику, военному летчику Нельсону Степаняну в Судаке
Ни одно свое дело Саргсян не начинает без благословения архимандрита Тарона, настоятеля монастыря Сурб Хач. Помогает отец Тарон и сейчас.
"Для меня много значит наша Армянская церковь. Без благословения отца Тарона ничего не делаю. Людям нужно верить в Бога. Это помогает жить и работать. Нашей церкви уже 1700 лет, и она держит нас вместе", - признается он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал дважды Герою Советского Союза, гвардии полковнику, военному летчику Нельсону Степаняну в Судаке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориал дважды Герою Советского Союза, гвардии полковнику, военному летчику Нельсону Степаняну в Судаке
Торжественное открытие памятника Героям СВО планируют уже в декабре.
Читайте также на РИА Новости Крым: