Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Гагаринском парке Симферополя заменят на новые аналогичного цвета. Об этом сообщают в администрации крымской столицы.Ранее в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия так называемой аллеи героев. Редакция РИА Новости Крым отправила соответствующие информационные запросы в администрацию Симферополя и министерство культуры Крыма, так как мемориал является объектом культурного наследия.Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса."Проект благоустройства парка (объект культурного наследия регионального значения "Могила неизвестного солдата" и аллея входят в его границы) прошел государственную экспертизу. Подрядная организация получила все необходимые согласования", - говорится в сообщении.В комментарии РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополя отметили, что демонтированные плиты, пригодные к повторному использованию, будут переданы в качестве возвратного материала балансодержателю - то есть администрации. Это указано в проекте.Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала – использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.
10:51 18.09.2025 (обновлено: 11:12 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Гагаринском парке Симферополя заменят на новые аналогичного цвета. Об этом сообщают в администрации крымской столицы.
Ранее в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия так называемой аллеи героев. Редакция РИА Новости Крым отправила соответствующие информационные запросы в администрацию Симферополя и министерство культуры Крыма, так как мемориал является объектом культурного наследия.
"Работы не затронут сам объект культурного наследия – захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня, полукруглую стелу. На аллее заменят плиты, уложенные 40 лет назад", - говорится в сообщении городской исполнительной власти в официальном Telegram-канале.
Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса.
"Проект благоустройства парка (объект культурного наследия регионального значения "Могила неизвестного солдата" и аллея входят в его границы) прошел государственную экспертизу. Подрядная организация получила все необходимые согласования", - говорится в сообщении.
В комментарии РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополя отметили, что демонтированные плиты, пригодные к повторному использованию, будут переданы в качестве возвратного материала балансодержателю - то есть администрации. Это указано в проекте.
Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.
Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала – использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.
