В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Кремле внимательно ознакомились с частью интервью американского лидера Дональда Трампа, которая касалась России и Украины. Это очень важные заявления, во многом созвучные с позицией Москвы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии."Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью, политика которой касалась и нас (России - ред.), и тематики украинского регулирования", - цитирует Пескова РИА Новости.По его словам, заявления президента США о первопричинах конфликта на Украине важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.Песков также отметил, что заявления Трампа во многом созвучны пониманию России.Что касается заявлений о президентских выборах на Украине, Москва еще не успела обсудить это с Вашингтоном, добавил пресс-секретарь российского лидера.При этом он напомнил, что Владимир Путин давно указывал на необходимость провести выборы президента на Украине."Это то, о чем давно говорил Путин. Это то, о чем недавно говорил президент (США Дональд — ред.) Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", — сказал он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – ТрампТрамп дал совет ЗеленскомуУ Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом

