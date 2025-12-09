Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
09.12.2025
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
Европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны. Об этом во вторник в интервью изданию Politico завил президент США... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T15:07
2025-12-09T15:11
дональд трамп
сша
политика
внешняя политика
европа
украина
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны. Об этом во вторник в интервью изданию Politico завил президент США Дональд Трамп.При этом, по словам главы Белого дома, Европа фактически ничего не делает для реального прекращения конфликта на Украине.Президент США также отметил, что европейские лидеры хотят быть политически корректными, но это их ослабляет. Он подчеркнул, что Европа меняется, и если это продолжится, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции, также заявил Трамп в интервью американскому СМИ.
сша
европа
украина
дональд трамп, сша, политика, внешняя политика, европа, украина, в мире, новости
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп

Европа не справляется с украинским конфликтом и саморазрушается – Трамп

15:07 09.12.2025 (обновлено: 15:11 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны. Об этом во вторник в интервью изданию Politico завил президент США Дональд Трамп.
"НАТО называет меня "папочкой". Я поднял расходы с 2% до 5% ВВП – раньше они не платили, а теперь платят. Они платят, потому что, когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается", – приводит выдержку из интервью РИА Новости.
При этом, по словам главы Белого дома, Европа фактически ничего не делает для реального прекращения конфликта на Украине.
"Они говорят очень много, и они ничего не делают. Мы говорим об Украине. А конфликт продолжается и продолжается", – заявил он.
Президент США также отметил, что европейские лидеры хотят быть политически корректными, но это их ослабляет. Он подчеркнул, что Европа меняется, и если это продолжится, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции, также заявил Трамп в интервью американскому СМИ.
