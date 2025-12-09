https://crimea.ria.ru/20251209/evropeyskie-lidery-razrushat-svoi-strany-iz-za-ukrainy--tramp-1151522764.html
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
2025-12-09T15:07
2025-12-09T15:07
2025-12-09T15:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны. Об этом во вторник в интервью изданию Politico завил президент США Дональд Трамп.При этом, по словам главы Белого дома, Европа фактически ничего не делает для реального прекращения конфликта на Украине.Президент США также отметил, что европейские лидеры хотят быть политически корректными, но это их ослабляет. Он подчеркнул, что Европа меняется, и если это продолжится, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции, также заявил Трамп в интервью американскому СМИ.5Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США отвернулись от Европы – мнениеПришло время провести выборы президента на Украине – ТрампТрамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
15:07 09.12.2025 (обновлено: 15:11 09.12.2025)