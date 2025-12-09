https://crimea.ria.ru/20251209/tramp-dal-sovet-zelenskomu-1151521631.html

Трамп дал совет Зеленскому

Трамп дал совет Зеленскому - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Трамп дал совет Зеленскому

Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T14:49

2025-12-09T14:49

2025-12-09T15:04

новости

дональд трамп

мнения

россия

сша

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ.Трамп отметил, что Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина, которая проигрывает.Трамп также обратил внимание, что и до его прихода в Белый дом, и за 10 месяцев его президентского срока Киев потерял много очень хороших территорий, в том числе на побережье.Президент США добавил, что Зеленскому следует прочитать предложения по мирному урегулированию, поскольку он пока этого не сделал. По словам главы Белого дома, другим высокопоставленным украинским чиновникам, должности и имена которых он не назвал, план понравился, но они сами говорили о том, что украинский президент его не читал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251209/prishlo-vremya-provesti-vybory-prezidenta-na-ukraine--tramp-1151520193.html

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, мнения, россия, сша, украина, владимир зеленский