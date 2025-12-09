https://crimea.ria.ru/20251209/tramp-dal-sovet-zelenskomu-1151521631.html
Трамп дал совет Зеленскому
Трамп дал совет Зеленскому - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп дал совет Зеленскому
Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции. Об этом...
2025-12-09T14:49
2025-12-09T14:49
2025-12-09T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ.Трамп отметил, что Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина, которая проигрывает.Трамп также обратил внимание, что и до его прихода в Белый дом, и за 10 месяцев его президентского срока Киев потерял много очень хороших территорий, в том числе на побережье.Президент США добавил, что Зеленскому следует прочитать предложения по мирному урегулированию, поскольку он пока этого не сделал. По словам главы Белого дома, другим высокопоставленным украинским чиновникам, должности и имена которых он не назвал, план понравился, но они сами говорили о том, что украинский президент его не читал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп дал совет Зеленскому
Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта – Трамп
14:49 09.12.2025 (обновлено: 15:04 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия находится в сильной позиции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ.
"Ему (Зеленскому – ред.) придется взять себя в руки и начать принимать условия… Он проигрывает", – приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
Трамп отметил, что Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина, которая проигрывает.
"Им (властям Украины – ред.) придется начать быть конструктивными, начать принимать некоторые моменты", – указал американский лидер.
Трамп также обратил внимание, что и до его прихода в Белый дом, и за 10 месяцев его президентского срока Киев потерял много очень хороших территорий, в том числе на побережье.
Президент США добавил, что Зеленскому следует прочитать предложения по мирному урегулированию, поскольку он пока этого не сделал. По словам главы Белого дома, другим высокопоставленным украинским чиновникам, должности и имена которых он не назвал, план понравился, но они сами говорили о том, что украинский президент его не читал.
