https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html

"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском

"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском - РИА Новости Крым, 16.05.2024

"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском

20 мая истекает срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-17T06:03

2024-05-17T06:03

2024-05-16T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 20 мая истекает срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. Что может произойти на Украине после 21 мая и какая судьба в этой связи может постигнуть самого пока еще главу государства – в материале РИА Новости Крым.Почему Зеленский не пошел в Конституционный судДискуссии о законности нахождения Зеленского на посту президента посте 20 мая идут не один месяц. Сторонники отмены выборов, которые должны были состояться в марте, и продолжения правления Зеленского ссылаются главным образом на военное положение и непростую ситуацию на фронте. Однако конституция не ограничивает проведение выборов главы государства в условиях военного положения, в отличие, например, от Верховной рады. Если срок окончания ее каденции выпадает на период действия положения, то полномочия парламента продлеваются до первого заседания Рады, избранной после отмены военного положения. В отношении президента отсрочку выборов и автоматическую пролонгацию его полномочий основной закон государства не предусматривает.Решить вопрос о соответствии или несоответствии данной статьи закона украинской конституции мог бы Конституционный суд (КС). В феврале украинские СМИ сообщили, что офис Зеленского составил соответствующее обращение, однако на этом все и затихло.В КСУ заявили, что никаких документов из президентской канцелярии по этому вопросу не получали, а в офисе и подконтрольных ему СМИ предпочли больше не высказываться на данную тему. Можно предположить, что украинские руководители попросту побоялись обращаться в Конституционный суд, поскольку не смогли обеспечить принятие судьями нужного им решения.Ведь большинство судей инстанции назначены в период президентства Петра Порошенко – одного из главных политических оппонентов Зеленского. Обращение в Конституционный суд по поводу полномочий Владимира Александровича в этой ситуации чревато огромными рисками. Поэтому, возможно, в президентском офисе обращение предпочли не подавать и вообще не обсуждать эту тему, демонстрируя полную уверенность, дескать, "и без Конституционного суда понятно, что Зеленский – легитимный президент".Чтобы свести риски к минимуму, Зеленский поручил создать конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должность судей КСУ в отношении лиц, которых назначает туда сам президент Украины (согласно конституции, глава государства, Верховная рада и съезд судей назначают по шесть судей КСУ). Таким способом украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак пытаются избавиться от порошенковских креатур в Конституционном суде и полностью заменить их лояльными к себе судьями.США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры >>Устранение конкурентаЕще один превентивный ход, предпринятый Зеленским для продления своего "срока годности", – фактическое выдавливание за пределы страны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Популярность генерала в народе и войсках давно пугала "Зе-офис". Агрессивная пиар-кампания против военачальника и последующее снятие с должности не спасали положение – в случае проведения выборов бывший главком уверенно бы на них победил, что были вынуждены признавать даже вполне лояльные Зеленскому социологические центры. В конечном итоге Залужного отправили в "почетную ссылку" послом в Великобританию.В итоге Зеленский, не прибегая к радикальным шагам, устранил опасного политического конкурента, но не исключено, что лишь на время. Дипломатического неофита Залужного не просто так отправили именно на Туманный Альбион – о его плотных связях с британцами известно давно. Не исключено, что Лондон, наверняка приложивший усилия к тому, чтобы приютить у себя опального экс-главкома, впоследствии сможет использовать Залужного в своих интересах. Вполне возможно – в качестве сменщика Зеленского, когда возникнет необходимость менять украинское руководство.В целом с приближением последнего дня легитимного нахождения у власти Зеленский и Ермак стали вести себя более нервно, без жалости отправляя в отставку всех, кто так или иначе бросил даже мимолетную тень на имидж Банковой или проявляет излишнюю инициативу. Из последних примеров – командующий сил специальных операций Сергей Лупанчук, уволенный из-за разгрома десанта на Тендровской косе и Александр Кубраков, поплатившийся должностью вице-премьера за активное общение с Госдепом США через голову "Зе-офиса".Хороший и плохой сигналы для КиеваНа Западе, несмотря на призывы некоторых американских и европейских политиков все же провести выборы, по всей видимости, решили закрыть глаза на откровенное попрание демократии и сохранить президентское кресло за Зеленским, по крайней мере, пока. Об этом свидетельствуют заявления Энтони Блинкена в середине мая. Американский госсекретарь, в частности, указал, что выборы состоятся "как только украинцы согласятся с тем, что условия позволяют реализовать свое право голоса". По его словам, США "работает с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить избирательную инфраструктуру Украины, построить независимую судебную систему, свободную прессу и активное и инклюзивное гражданское общество".Тем не менее, бывший депутат Верховной рады Олег Царев полагает, что в этом послании главы Госдепа имеется и плохой сигнал для Зеленского. Украинскому президенту намекнули на то, что военное положение не может быть для него "вечной индульгенцией от проведения выборов", считает политик. По его словам, выборы, согласно Блинкену, должны пройти не тогда, когда условия позволят власти отменить военное положение, а когда украинцы решат, что для выборов есть условия.Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт >>Наступление армии России и переворот на УкраинеСитуацию для Зеленского и Ермака серьезно осложняет и то обстоятельство, что окончание срока полномочий президента происходит на фоне стремительного наступления российских войск в Харьковской области и в целом успешные действия подразделений ВС РФ на всех направлениях спецоперации. Это уже негативно сказывается на подготовке так называемого "мирного саммита" по Украине в Швейцарии, поскольку многие страны глобального Юга уже либо не хотят приезжать, либо отказываются подписываться под жесткими антироссийскими резолюциями. При этом некоторые аналитики предполагают, что в случае значительных успехов армии России президентское кресло под Зеленским закачается еще сильнее.Впрочем, вряд ли Запад и украинская оппозиция будут серьезно оспаривать легитимность нынешнего хозяина Банковой, считает военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов."Будет полная диктатура Зеленского. Не думаю, что его сейчас кто-то будет менять, да и не на кого. Конечно, есть сидящий где-то за границей Арестович* (Алексей Арестович, бывший советник главы офиса президента Украины – ред.), и им могут заменить Зеленского, но его будут ставить только на государство, которое будет заключать мир. Сам Арестович* не станет претендовать на роль следующего диктатора", - сказал РИА Новости Крым эксперт."Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо мнению Живова, сместить Зеленского в нынешних условиях может лишь другой военный диктатор (поэтому Залужного и отправили в Лондон) либо партизанское подполье, которое боролось бы с украинскими властями как таковыми. Таких сценариев пока не просматривается, считает блогер. При этом общественное мнение на Украине будет уходить от поддержки киевского режима, уверен аналитик.С тем, что никакого переворота или восстания в Киеве ожидать не стоит, согласна и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева."Все кардинальные изменения на Украине инспирирует и оплачивает Вашингтон, и пока ему будет выгодно держать и содержать Зеленского, он будет оставаться президентом, и вопрос о его легитимности или нелегитимности никто не будет поднимать. Каких-то сил внутри Украины, способных на решительные действия, сейчас просто нет. Оппозицию устраивает ситуация, когда за все провалы отвечает Зеленский, а значительная часть общества если и не хочет "жить по-старому", то не может ничего предпринять в условиях жесточайшей кровавой диктатуры киевского режима", – сказала эксперт в комментарии РИА Новости Крым.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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