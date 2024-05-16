Рейтинг@Mail.ru
На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/na-osvobozhdennoy-territorii-pod-kharkovom-zapustili-avtobusnoe-soobschenie-1137330720.html
На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение - РИА Новости Крым, 16.05.2024
На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
На освобожденной от украинских боевиков территории Харьковской области запустили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T14:38
2024-05-16T14:42
харьков
харьковская область
новости
виталий ганчев
транспорт
автобус
логистика
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126778277_745:283:1527:723_1920x0_80_0_0_caab07205bd3f0e49745aa596b7102b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На освобожденной от украинских боевиков территории Харьковской области запустили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.Проезд для жителей Харьковской области бесплатный. Людей из других населенных пунктов до Новоегоровки будут доставлять сотрудники ВГА Купянского района, добавил он.При необходимости число рейсов будет увеличено. О графике движения рейсового автобуса люди смогут узнать у старших населенных пунктов, находящихся под административным управлением ВГА.За порядком в освобожденных населенных пунктах Харьковской области следят патрули ВС РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь КиевуРезерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критическойГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20240514/vnezapnyy-udar-kak-nastuplenie-pod-kharkovom-otrazitsya-na-khode-svo-1137273036.html
харьков
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126778277_766:237:1527:808_1920x0_80_0_0_bb7de77e1f014bd373f2a26b786b094c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, харьковская область, новости, виталий ганчев, транспорт, автобус, логистика, общественный транспорт
На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение

На освобожденной территории Харьковской области запустили рейсовый автобус

14:38 16.05.2024 (обновлено: 14:42 16.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На освобожденной от украинских боевиков территории Харьковской области запустили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

"Запустили в рейс автобус на освобожденной территории Харьковской области. Он будет ходить 2 раза в неделю на регулярной основе. Маршрут движения Новоегоровка – Троицкое", – написал в своем Telegram-канале Ганчев.

Проезд для жителей Харьковской области бесплатный. Людей из других населенных пунктов до Новоегоровки будут доставлять сотрудники ВГА Купянского района, добавил он.
При необходимости число рейсов будет увеличено. О графике движения рейсового автобуса люди смогут узнать у старших населенных пунктов, находящихся под административным управлением ВГА.
За порядком в освобожденных населенных пунктах Харьковской области следят патрули ВС РФ.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву
Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 16:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
 
ХарьковХарьковская областьНовостиВиталий ГанчевТранспортАвтобусЛогистикаОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
14:19ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ
14:02Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
13:43Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
13:34ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
13:30Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки
13:12Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых
12:56Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
12:38Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
12:1815 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
12:01Очередная волна заморозков идет в Крым
11:44О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции
11:35В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
11:29В ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин
11:05КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин
10:57Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского
10:47Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
10:42Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ
10:19Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста
10:15После открытия Крымского моста полуостров посетили 40 млн туристов
Лента новостейМолния