https://crimea.ria.ru/20240516/na-osvobozhdennoy-territorii-pod-kharkovom-zapustili-avtobusnoe-soobschenie-1137330720.html

На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение

На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение - РИА Новости Крым, 16.05.2024

На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение

На освобожденной от украинских боевиков территории Харьковской области запустили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T14:38

2024-05-16T14:38

2024-05-16T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На освобожденной от украинских боевиков территории Харьковской области запустили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.Проезд для жителей Харьковской области бесплатный. Людей из других населенных пунктов до Новоегоровки будут доставлять сотрудники ВГА Купянского района, добавил он.При необходимости число рейсов будет увеличено. О графике движения рейсового автобуса люди смогут узнать у старших населенных пунктов, находящихся под административным управлением ВГА.За порядком в освобожденных населенных пунктах Харьковской области следят патрули ВС РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь КиевуРезерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критическойГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20240514/vnezapnyy-udar-kak-nastuplenie-pod-kharkovom-otrazitsya-na-khode-svo-1137273036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, харьковская область, новости, виталий ганчев, транспорт, автобус, логистика, общественный транспорт