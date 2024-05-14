https://crimea.ria.ru/20240514/rezerva-bolshe-net-budanov-priznal-situatsiyu-pod-kharkovom-kriticheskoy-1137258425.html

Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической

Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической

ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T11:29

2024-05-14T11:29

2024-05-14T11:44

кирилл буданов*

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.Буданов* пояснил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт – все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении. 8 мая под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.11 мая российская армия освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день под контроль подразделений ВС РФ перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.В соответствии со сводкой Минобороны РФ за 13 мая российские бойцы улучшили тактическое положение в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое.Управление стратегических коммуникаций ВСУ накануне сообщало о переброске украинских резервных подразделений на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВОВСУ теряют позиции и несут страшные потериЗапад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, новости, харьков, харьковская область, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу