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Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T11:29
2024-05-14T11:44
кирилл буданов*
новости
харьков
харьковская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.Буданов* пояснил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт – все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении. 8 мая под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.11 мая российская армия освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день под контроль подразделений ВС РФ перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.В соответствии со сводкой Минобороны РФ за 13 мая российские бойцы улучшили тактическое положение в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое.Управление стратегических коммуникаций ВСУ накануне сообщало о переброске украинских резервных подразделений на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВОВСУ теряют позиции и несут страшные потериЗапад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кирилл буданов*, новости, харьков, харьковская область, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической

Буданов*: обстановка для ВСУ в Харьковской области критическая

11:29 14.05.2024 (обновлено: 11:44 14.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.

"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", – цитирует издание РИА Новости.

Буданов* пояснил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт – все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.
"Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", – констатировал глава ГУР Украины.
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении. 8 мая под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
11 мая российская армия освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день под контроль подразделений ВС РФ перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
В соответствии со сводкой Минобороны РФ за 13 мая российские бойцы улучшили тактическое положение в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ накануне сообщало о переброске украинских резервных подразделений на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Кирилл Буданов*НовостиХарьковХарьковская областьУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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