Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
Буданов*: обстановка для ВСУ в Харьковской области критическая
11:29 14.05.2024 (обновлено: 11:44 14.05.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ оказались в критической ситуации на Харьковском направлении, резервов для переброски на этот участок нет, заявил изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.
"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", – цитирует издание РИА Новости.
Буданов* пояснил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт – все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.
"Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", – констатировал глава ГУР Украины.
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении. 8 мая под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
11 мая российская армия освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день под контроль подразделений ВС РФ перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
В соответствии со сводкой Минобороны РФ за 13 мая российские бойцы улучшили тактическое положение в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ накануне сообщало о переброске украинских резервных подразделений на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым: