https://crimea.ria.ru/20240511/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-v-kharkovskoy-oblasti-1137194734.html

Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области

Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские войска освободили пять населенных пунктов в результате наступательных действий в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T13:07

2024-05-11T13:07

2024-05-11T13:24

новости сво

министерство обороны рф

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили пять населенных пунктов в результате наступательных действий в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Также войска продолжили освобождать села в Донбассе."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев эвакуирует жителей одного из городов и нескольких поселков Харьковской области.8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперацииВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе