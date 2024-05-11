https://crimea.ria.ru/20240511/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-v-kharkovskoy-oblasti-1137194734.html
Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские войска освободили пять населенных пунктов в результате наступательных действий в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T13:07
2024-05-11T13:07
2024-05-11T13:24
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили пять населенных пунктов в результате наступательных действий в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Также войска продолжили освобождать села в Донбассе."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев эвакуирует жителей одного из городов и нескольких поселков Харьковской области.8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперацииВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
харьковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
ВС России освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и село в ДНР
13:07 11.05.2024 (обновлено: 13:24 11.05.2024)