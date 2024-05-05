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Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР

Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР

Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T13:05

2024-05-05T13:05

2024-05-05T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское", - сказано в сводке Минобороны. Кроме того, на центральном участке фронта за сутки отражены восемь вражеских контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, американский танк Abrams, две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа. Поражены гаубица М777, польская САУ Krab, легкая гаубица М102, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.ВС РФ ежедневно улучшают тактическое положение и занимают более выгодные рубежи в зоне спецоперации. 2 мая освобожден населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, ранее по российский контроль перешла Богдановка, до этого - населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орловку в ДонбассеАрмия России освободила село Красное в ДНРОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, донецкая народная республика (днр)