https://crimea.ria.ru/20240505/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-ocheretino-v-dnr-1137062999.html
Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T13:05
2024-05-05T13:05
2024-05-05T13:16
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
украина
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_dad6d5c3abb64b98178130081de5d787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское", - сказано в сводке Минобороны. Кроме того, на центральном участке фронта за сутки отражены восемь вражеских контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, американский танк Abrams, две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа. Поражены гаубица М777, польская САУ Krab, легкая гаубица М102, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.ВС РФ ежедневно улучшают тактическое положение и занимают более выгодные рубежи в зоне спецоперации. 2 мая освобожден населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, ранее по российский контроль перешла Богдановка, до этого - населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орловку в ДонбассеАрмия России освободила село Красное в ДНРОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
россия
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0c20ecb088cf9ce7986e309df114e4f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, донецкая народная республика (днр)
Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике
13:05 05.05.2024 (обновлено: 13:16 05.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское", - сказано в сводке Минобороны.
Кроме того, на центральном участке фронта за сутки отражены восемь вражеских контратак, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, американский танк Abrams, две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа.
Поражены гаубица М777, польская САУ Krab, легкая гаубица М102, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.
ВС РФ ежедневно улучшают тактическое положение и занимают более выгодные рубежи в зоне спецоперации. 2 мая освобожден населенный пункт Бердычи
в Донецкой Народной Республике, ранее по российский контроль перешла Богдановка
, до этого - населенный пункт Первомайское
на Авдеевском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: