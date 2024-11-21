https://crimea.ria.ru/20241121/v-chernomorskom-rayone-kryma-perekroyut-dorogu-i-evakuiruyut-lyudey-1141935054.html
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 21.11.2024
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
В селе Красносельское Черноморского района Крыма в рамках антитеррористических учений 22 ноября перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:09
2024-11-21T20:09
2024-11-21T20:09
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
антитеррор
черноморский район
александр дудинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140632770_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_296c8ac7a8991b7b51f863a56941a0fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В селе Красносельское Черноморского района Крыма в рамках антитеррористических учений 22 ноября перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает глава администрации района Александр Дудинов. Силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения, предупредил Дудинов.Жителей района просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.1 ноября на территории населенного пункта Малореченское под Алштой также проводили масштабные учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы и эвакуацией населения. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
https://crimea.ria.ru/20241121/krym-voennym-putem-ne-vzyat--aksenov-1142028912.html
крым
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140632770_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_54267a7eda0ef942a737b0ea5cf51d01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, антитеррор, черноморский район, александр дудинов
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
В Черноморском районе Крыма 22 ноября перекроют дорогу и эвакуируют людей в рамках учений